Leve alza del petróleo por situación en estrecho de Ormuz

Los precios del petróleo cerraron relativamente estables el jueves, mientras el mercado se mantenía tenso debido a los renovados enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán, a pesar de los intentos de Washington por calmar las preocupaciones sobre el estrecho de Ormuz.

El precio del crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en noviembre, cayó un 0,12%, hasta los 95,52 US$ por barril.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en octubre, subió un 0,32%, hasta los 91,30 US$ por barril.

Irán volvió a atacar objetivos militares estadounidenses en Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos el jueves, "en respuesta a los crímenes cometidos por Estados Unidos contra el pueblo iraní", según informó la televisión estatal iraní.

La reanudación de los ataques aéreos entre Washington y Teherán desde el lunes está aumentando el riesgo geopolítico, que impulsa al alza los precios del petróleo.

Pero para el mercado, el factor más importante sigue siendo el estado de la navegación en el estrecho de Ormuz.

La situación en esa vía sigue siendo difícil de evaluar, dado que muchos buques están desactivando sus sistemas de identificación automática para transitar.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó el jueves que el tráfico de petróleo y gas a través de Ormuz había vuelto "casi" a los niveles previos a la intervención iraní.

El secretario de Energía, Chris Wright, había declarado a principios de semana que más de 17 millones de barriles habían transitado por Ormuz el lunes.

"Esta cifra no ha sido verificada de forma independiente", y las estimaciones del mercado "rondan los 6-7 millones de barriles diarios" de media, explica Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.

"El riesgo físico para los buques no es teórico", señala Stephen Innes, de Quintex Intel. Teherán anunció el miércoles que dos petroleros se incendiaron tras chocar con minas en el estrecho de Ormuz.

Otros buques han sido atacados en los últimos días con proyectiles cuyo origen se desconoce.