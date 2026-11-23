Charlotte FC consiguió este domingo un agónico triunfo por 2-1 ante el Chicago Fire de Robert Lewandowski, en un partido que tuvo el estreno goleador del atacante polaco en playoffs de la liga norteamericana de fútbol (MLS).

El duelo de primera ronda de playoffs, disputado en el SeatGeek Stadium (Chicago), se definió en los minutos finales con tanto del español Pep Biel. El jugador de Islas Baleares cobró un penal, el arquero Josh Cohen rechazó su remate y en el rebote el propio Biel anotó el definitivo 2-1.

“Teníamos que luchar hasta el final, fallé al principio pero nunca me di por vencido”, dijo Biel a Apple TV al finalizar el partido.

Biel calificó los partidos de playoffs de "distintos" y llamó a su equipo a "disfrutar de la presión y la intensidad, es momento de demostrar de qué estamos hechos".

Después de un empate sin goles en la primera parte, el israelí Liel Abada abrió el marcador al minuto 48 en una jugada de balón detenido que le dejó frente al arco y sin portero en el segundo palo.

Charlotte renunció al ataque y le permitió al Fire vivir sus mejores momentos en el partido, hasta el empate de Lewandowski. Con ambos equipos intentando evitar errores, el gol del español encaminó a su equipo en la serie.

Charlotte, que había terminado la temporada regular un punto por debajo de Chicago, buscará el próximo sábado vencer a Chicago en Carolina del Norte y avanzar a la segunda ronda de las finales del torneo.

-Nashville pierde invicto-

En otro partido de la jornada, Nashville sufrió su primera derrota de la temporada en casa al caer 1-0 frente a FC Cincinnati.

El cuadro dirigido por B.J. Callaghan estableció en la temporada regular un nuevo récord de puntos con 77.

Un gol en propia portería del australiano Patrick Yazbek marcó la diferencia al séptimo minuto de iniciado el partido.

Cincinnati aseguraría el pase a la segunda ronda con un triunfo en tiempo reglamentario o penales el sábado en el TQL Stadium (Cincinnati).

-Vancouver y Müller sin problemas-

Los Vancouver Whitecaps del alemán Thomas Müller no tuvieron problemas para imponerse 2-0 sobre Real Salt Lake en un BC Place colmado de aficionados.

El ex del FC Bayern fue suplente e ingresó al minuto 59 de un partido que encamina la serie a favor del cuadro canadiense a falta de dos partidos.

Goles sudamericanos del colombiano Edier Ocampo (44’) y el ecuatoriano Bruno Caicedo (55’) trasladaron al marcador un dominio absoluto del cuadro dirigido por el danés Jesper Sorensen.

La primera ronda de los playoffs de MLS continuará el lunes con el debut del LAFC del surcoreano Son Heung-min frente a St. Louis City SC.