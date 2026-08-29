Lewandowski anota y rescata un punto para Chicago en su visita a Seattle por la MLS

El polaco Robert Lewandowski se consolidó como la gran figura de Chicago Fire en el empate 2-2 de este sábado frente a Seattle Sounders, al completar asistencia y anotar el gol del empate en los minutos finales en Lumen Field de Seattle.

En plena lucha por los primeros lugares de la Conferencia Este, Chicago opaca el debut del serbio Dejan Joveljic, quien fue traspasado de Sporting Kansas City a mitad de semana y anotó doblete en su partido debut.

Joveljic, de 27 años, aprovechó su primer contacto con la pelota en el área enemiga y, luego de un servicio desde la derecha y completamente rodeado de la defensa de Chicago, definió de primera intención para el 1-0.

La respuesta de los visitantes llegó a siete minutos del final de la primera parte cuando Lewandowski retuvo la pelota de espaldas al arco y habilitó a Maren Hairen-Selassie, quien definió con remate rasante a la izquierda del arquero.

Transcurrieron tres minutos del complemento cuando Joveljic volvió a aparecer, esta vez con un remate desde fuera del área que dobló las manos de Andrew Thomas para convertir el 2-1 y desatar la locura entre los aficionados del cuadro verde.

Cuando parecía que Seattle sumaba tres puntos en la Jornada 23 y reanimaba sus posibilidades en lo que viene siendo una temporada atípica para la exitosa franquicia, apareció Lewandowski nuevamente.

Un centro de Puso Dithejane al segundo palo dejó el espacio justo para que apareciera el ex del FC Barcelona y con remate de cabeza marcara el 2-2 definitivo.

Lewandowski, principal figura del Fire, anotó su cuarto gol en siete partidos en el torneo de liga.

El cuadro dirigido por Gregg Berhalter llega a 37 puntos, dos menos que Inter Miami, en la tercera posición del Este, mientras que Seattle suma su quinto empate de la temporada y con 26 unidades se ubica a dos de Portland, quien ocupa el último puesto de clasificación a playoffs en el Oeste.