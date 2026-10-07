Lewandowski asiste en importante triunfo de Chicago sobre Vancouver en MLS

Con asistencia incluida del polaco Robert Lewandowski, Chicago Fire se impuso este martes 3-1 sobre Vancouver Whitecaps en el Soldier Field (Chicago), un partido reprogramado correspondiente a la jornada 16 de la Major League Soccer.

Chicago llega a 45 puntos en la Conferencia Este con 15 menos que el líder Nashville, pero a uno de New England e Inter Miami, quienes pelean por el segundo puesto.

"Fuimos segundos en todo", mencionó el entrenador de Vancouver, Jesper Sorensen. "Los pequeños detalles no estuvieron de nuestro lado y perdimos todas las pelotas divididas".

Jonathan Bamba (9’), Phillip Zinckermagel (50’) y Maren Haile-Selassie (88’) anotaron para los locales mientras que el uruguayo Mathías Laborda (73’) anotó el descuento para los canadienses.

Lewandowski, en su primer partido después de disputar la Liga de Naciones de la UEFA con Polonia, ingresó al minuto 75 y completó su tercera asistencia de la temporada en 12 partidos en la liga norteamericana (MLS).

Por los Whitecaps, el alemán Thomas Müller fue suplente, ingresando al minuto 45 y sin mayores repercusiones en el juego.

El Fire volverá a la acción este fin de semana cuando reciba la visita de New York City FC mientras que Vancouver viajará a la costa Oeste para enfrentar a Los Ángeles FC en el debut del técnico interino, Xavi Tamarit.