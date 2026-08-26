Lewandowski y Chicago Fire, eliminados por Monterrey en cuartos de la Leagues Cup

El Chicago Fire y su delantero estelar Robert Lewandowski quedaron eliminados de la Leagues Cup al perder 2-1 ante el Monterrey el martes, en el partido que puso en marcha la ronda de los cuartos de final.

Lewandowski jugó los 90 minutos y tuvo una noche complicada ante el eficaz marcaje del defensa mexicano Carlos Salcedo en este partido jugado en el estadio SeatGeek, en Bridgeview, Illinois.

Lucas Ocampos, quien marcha como líder de goleo en la liga mexicana, falló un penal al minuto 42. El argentino estrelló su cobro en el poste izquierdo.

Los Rayados se pusieron en ventaja 1-0 antes del descanso. En pelota parada, Víctor Guzmán marcó el gol con un remate de cabeza, al 45'+4.

El 1-1 se gestó de un pase de apoyo fallido de Ocampos al 59'. El Fire aprovechó la ocasión en el último cuarto del campo y tejió una jugada que terminó con un tiro del danés Philip Zinckernagel dentro del área.

Orbelín Pineda sentenció el 2-1 para el equipo mexicano al 83' con un espectacular disparo desde fuera del área.

El Monterrey del entrenador argentino Matías Almeyda enfrentará en semifinales al ganador de la llave entre el América y el Columbus Crew, que se jugará el miércoles en el estadio Dignity Health Sports Park, en Carson, California.

Este martes más tarde, el León jugaba ante el Real Salt Lake en el DICK'S Sporting Goods Park, en Commerce City, Colorado.