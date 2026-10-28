Líder sindical hispana en EEUU Dolores Huerta fallece a los 96 años

La líder sindical y activista estadounidense Dolores Huerta, compañera del sindicalista César Chávez en la campaña en favor de los trabajadores migrantes, falleció a los 96 años, informó su familia este miércoles.

Huerta fue vicepresidenta de United Farm Workers, el sindicato que fundó junto a Chávez, organizando huelgas y paros laborales durante cuatro décadas que lograron mejoras en las condiciones laborales para los millones de hombres y mujeres que trabajan en los campos de Estados Unidos.

"Nos entristece profundamente anunciar que nuestra amada madre, Dolores Huerta, falleció hoy a la edad de 96 años", dijo la familia en un comunicado.

"Sabemos que muchos de ustedes alrededor del mundo comparten nuestro duelo, y en los próximos días estaremos dando a conocer los planes para reconocer y celebrar su increíble vida y legado".