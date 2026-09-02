Líderes tecnológicos presionan al G20 por data centers, pero discrepan sobre riesgo de IA

Los principales directivos tecnológicos de Estados Unidos, incluido el jefe de Nvidia, Jensen Huang, y Sam Altman, de OpenAI, instaron el miércoles a los ministros del G20 a que adopten la inteligencia artificial y construyan los centros de datos necesarios para hacerla funcionar.

Estos líderes de la "tech" hablaron en el segundo día de una reunión del G20 en Carolina del Norte en la que la administración de Donald Trump reunió a las principales figuras de la industria de la IA para presentar su visión a los ministros de las mayores economías del mundo.

"Al final, lo que cada país tendrá que reconocer es que (la IA) es infraestructura, del mismo modo que lo son el agua, las carreteras, la electricidad, internet", dijo Huang.

Nvidia es la empresa clave detrás del furor por la IA generativa, que la ha catapultado a convertirse en la compañía que cotiza en bolsa más valiosa del mundo.

Las unidades de procesamiento gráfico (GPU) de la compañía, alojadas en centros de datos especialmente construidos que se están levantando en todo el planeta, son los componentes esenciales para entrenar modelos de IA.

- ¿Amenaza? -

Huang rechazó la idea de que la IA supone una amenaza para el empleo, uno de los temores que ha alimentado la oposición pública a esta tecnología.

"La idea de que de algún modo todos los empleos van a ser eliminados o desaparecerán (...) es simplemente un disparate", manifestó Huang a los ministros de tecnología del G20.

El trabajo se redefinirá, en lugar de desaparecer, argumentó.

"Las tareas se van a automatizar, pero el propósito de nuestros trabajos permanece", señaló.

Como reflejo de la preocupación pública, que crece a medida que se acercan las elecciones legislativas de medio mandato en noviembre en Estados Unidos, la reunión en el campus de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill fue recibida por una protesta de entre 100 y 200 personas contra el rápido desarrollo de la IA.

Huang reservó su advertencia más severa para los gobiernos que insisten sobre potenciales riesgos de la tecnología. "El peor resultado es que no saques provecho de ella, que te quedes atrás. Ese es, con diferencia, el peor desenlace", afirmó.

Huang también instó a los gobiernos a no sobrerregular la tecnología, repitiendo comentarios similares hechos por Elon Musk un día antes.

- "Preocupación" -

En otra sesión, Altman se mostró menos insistente con el tema de los centros de datos.

"Algunos de ustedes optarán por construir centros de datos. Algunos de ustedes optarán por alquilar centros de datos de otras personas porque no los quieren en su país", dijo.

"Creo que todo eso está bien". Pero la adopción en sí no es opcional, sostuvo el jefe de OpenAI, que comparó a un país que rechaza la IA con uno que hubiera rechazado la electricidad hace un siglo.

"No es negociable. Tienen que usarla", dijo Altman. "El valor para un país es demasiado alto como para ignorarlo".

El ejecutivo adoptó un tono más alarmista que Huang en cuanto al riesgo.

"La preocupación está justificada. Preocuparse es la manera en que anticipamos problemas", dijo Altman, trazando un paralelismo con el desarrollo de las normas contra incendios.

Algunos de los ministros presentes en la sala fueron más cautos.

Chris McDonald, ministro de Ciencia y Tecnología del Reino Unido, dijo a la AFP que nadie discute la oportunidad que describieron los empresarios, pero "claramente las personas que dirigen empresas tienen un conjunto de responsabilidades diferente al de quienes dirigen países", y abogó por un equilibrio.