LIV Golf solicita protección por bancarrota en EE.UU.

LIV Golf se acogió a la protección por bancarrota en EE.UU., anunció este martes el circuito profesional que irrumpió en 2022 como rival del tradicional PGA Tour.

Desde su lanzamiento, caracterizado por el enorme flujo de gastos y premios, LIV sacudió el mundo del golf y provocó profundas divisiones, antes de perder el respaldo de los inversores saudíes de gran músculo financiero a principios de este año, lo que desencadenó una carrera desesperada por mantenerse a flote.

"Este proceso nos da la estructura y el tiempo para buscar una transacción histórica y comenzar el próximo capítulo de LIV Golf", dijo Scott O'Neil, director ejecutivo de la organización.

O'Neil añadió que LIV todavía tiene la intención de regresar el próximo año con un nuevo formato, "centrado en los aficionados, con un modelo de propiedad innovador que prioriza a los jugadores y como parte del ecosistema global del golf".

Sin embargo, en el comunicado explicó que "por el momento no se anunciarán decisiones definitivas sobre el calendario de 2027 ni sobre torneos específicos".

El Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita había invertido unos 5000 millones de dólares en el circuito antes de retirarse abruptamente este año.

A la par con la solicitud de bancarrota presentada en EE.UU., LIV Golf también está buscando que el recurso se reconozca en Inglaterra y Gales para proteger sus activos y operaciones internacionales.

Los directivos de LIV han prometido que la próxima temporada surgirá una versión "2.0" del evento, con nuevos inversores, un calendario más reducido y premios económicos menores, aunque esto sigue siendo muy incierto.

Gran parte del futuro de la estrategia dependerá de si continúan a bordo golfistas destacados como el estadounidense Bryson DeChambeau o el español Jon Rahm.

El comunicado del martes señalaba que la empresa mantiene conversaciones avanzadas con los golfistas, incluso sobre "la creación de una estructura de propiedad que alinee los intereses de los jugadores con el éxito a largo plazo de la Liga".

Diversas informaciones han vinculado a varias estrellas de LIV con un posible regreso al PGA Tour y a otros circuitos, aunque PGA ha advertido que por ahora no tiene planes de ofrecerles una vía de retorno a los jugadores que salieron del rebaño y entraron a LIV.