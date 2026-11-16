Llega a Oriente Medio un tercer portaviones estadounidense, según la prensa

El portaviones estadounidense USS Theodore Roosevelt llegó este domingo a Oriente Medio, según informaciones de prensa, elevando a tres el número de navíos de este tipo desplegado por Washington en la región.

Este despliegue, reportado por National News y por el periodista Barak Ravid de Axios, se produce en momentos en que se recrudecen los combates en la región.

El domingo, Irán reinvidicó un ataque con drones contra Baréin, aliado de Estados Unidos, poniendo fin a una pausa en los ataques dentro del conflicto.

La república islámica también lanzó drones contra Baréin el viernes, los primeros ataques desde septiembre contra países del Golfo ricos en hidrocarburos, que han sido intensamente golpeada por la guerra que estalló en febrero.

El presidente estadounidense, Donald Trump, prevé abordar el conflicto durante una reunión trilateral esta semana con sus homólogos chino y ruso, Xi Jinping y Vladimir Putin, indicó un funcionario el viernes.

Meses de esfuerzos diplomáticos no han logrado poner fin a la guerra, que comenzó con ataques de Estados Unidos e Israel que causaron la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.