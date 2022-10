Miami es la ciudad de Estados Unidos más atractiva para inversionistas, según el Financial Times

Miami sigue posicionándose a nivel global como un sitio atractivo no solo para vivir, sino también para los grandes inversores. La ciudad fue clasificada como la mejor de los Estados Unidos para que las multinacionales hagan negocios, de acuerdo con el elaborado por los medios especializados Financial Times y Nikkei. La herramienta diseñada para esta medición considera las características económicas, sociales y regulatorias de las ciudades con las pretensiones de los inversionistas fuera del país.

Miami está a la cabeza debido a que obtuvo un puntaje de 71 sobre 100, la suma de calificaciones por variable. Las categorías en las que la ciudad resultó mejor evaluada fueron: aftercare, que se refiere a la resolución de conflictos post-inversión para motivar la confianza y el crecimiento de su cartera de inversores. Con 100 puntos, tendencias de inversión fue evaluada con 99, seguida por necesidades de negocios extranjeros con 81.

Miami también se ha posicionado entre las preferidas de los inversionistas inmobiliarios, pese a la crisis en este rubro en los Estados Unidos Pixabay

La buena noticia para Florida es que tiene tres ciudades entre las principales. La lista clasifica a 89 ciudades estadounidenses y en el top 10, detrás de Miami, están Orlando, Nueva York, Boston, Houston, Dallas, Charlotte, Jacksonville, Raleigh y Kansas. Mientras que las cinco ciudades ubicadas al fondo con calificaciones más bajas son californianas: Riverside, Stockton, Chula Vista, Fresno y Bakersifield.

Pese a que la inversión extranjera directa en los Estados Unidos disminuyó considerablemente en 2020, Miami no siguió esa tendencia, al contrario, la incrementó en un 70%, de acuerdo con información del Financial Times. La ciudad se convirtió en una de las principales opciones de las compañías emergentes para establecerse durante la fase más dura de la pandemia por Covid, motivados principalmente por la flexibilidad de su medidas de contención y también por el entorno atractivo para vivir en comparación con lo que ofrece California.

El mismo medio apunta que el alcalde Francis Suárez ha tenido mucho que ver con este crecimiento y cita sus palabras: “Somos acogedores y queremos a las mejores personas, las más brillantes y mejor capitalizadas aquí. ¿Por qué? Porque nos va a fortalecer”. Además, asegura que las condiciones de vida han mejorado considerablemente: “Nuestros salarios están creciendo más rápido que los de cualquier otra persona”.

El alcalde de Miami, Francis Suárez, tiene entre sus prioridades hacer de la ciudad el sitio ideal para las empresas globales de tecnología (AP Foto/Lynne Sladky. File)

No es un secreto que una de las prioridades de la gestión de Suárez ha sido el apoyo a las empresas globales de tecnología. Además de tener como origen la posibilidad de brindar oportunidades de trabajo para los residentes, el objetivo es fomentar la innovación local. “Hoy, gracias a la tecnología y la fluidez del capital, las personas pueden vivir donde quieren vivir en lugar de seguir una industria hasta su origen. No tienen que estar en Nueva York para entrar en acciones, y no tienen que estar en Silicon Valley para entrar en tecnología. Cuando la gente puede elegir, ¿por qué no elegiría Miami?”, una perspectiva que ha compartido en diversas intervenciones.

Suárez ha sido calificado por New York Magazine como “el político favorito de Silicon Valley” porque, más allá del discurso, ha reducido los impuestos a niveles históricos. Por si fuera poco y manteniéndose en la tendencia, el año pasado Miami se convirtió en la primera ciudad en comercializar su propia criptomoneda, confirmando así las aspiraciones del alcalde por posicionar a la ciudad y persuadir a los grandes inversores para mudar sus negocios al atractivo paisaje playero.

LA NACION