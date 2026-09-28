"Llevará tiempo" dar con la fórmula adecuada en Filadelfia, dice LeBron James

El astro LeBron James dijo el lunes que encontrar la química adecuada en su nuevo equipo, los Sixers de Filadelfia, "llevará tiempo" y destacó la importancia de que sus nuevos compañeros estén dispuestos a hacer sacrificios.

Durante la pretemporada de la NBA, los Sixers han reunido lo que se perfila como uno de los quintetos titulares más potentes de la liga norteamericana de baloncesto, que incluye además a la exestrella de los Boston Celtics Jaylen Brown.

"Si quieres lograr algo excepcional, llevará tiempo", explicó el cuatro veces Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA, que este verano estadounidense dejó los Lakers de Los Ángeles para fichar por el equipo de Pensilvania.

"Para que seamos un gran equipo, tendremos que hacer cosas que no son agradables", insistió James, de 41 años, durante la jornada de prensa de los Sixers.

"Si no lo hacemos", prosiguió, "entonces se dirá: era un equipo magnífico sobre el papel, teníamos mucho talento y caímos en la segunda ronda" de los playoffs.

El cuatro veces campeón de la NBA defendió la idea del sacrificio para alcanzar un objetivo colectivo.

"No es algo negativo que la gente diga: hay que hacer un sacrificio", argumentó. "Si quieres lograr algo excepcional, que es lo que queremos, eso es positivo".

Cortejado por buena parte de los equipos de la NBA, la estrella del baloncesto aceptó un contrato de 8 millones de dólares por dos años para ir a Filadelfia. Podría haber aspirado a una renovación de casi 200 millones de dólares por tres años si se hubiera quedado en Los Ángeles.

"Hay tantos jugadores en esta liga que nunca han sacrificado nada en su carrera, promedian 20 o 22 puntos por partido y (...) nunca han ganado un partido de playoffs", afirmó.

"Si eso es lo que quieres hacer con tu carrera, no hay problema", añadió. "Pero no creo que nadie en este vestuario (de los Sixers) quiera eso, si no, no estaríamos aquí".