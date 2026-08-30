Lluvia posterga el Milwaukee Mile de IndyCar y Palou deberá esperar para coronarse

La Serie IndyCar hizo oficial en horas de la tarde de este sábado, y luego de una extensa demora por mal clima, la postergación del Milwaukee Mile en la primera de dos competencias que podrían definir el campeonato de la presente temporada.

Se alcanzaron a disputar 91 vueltas que también estuvieron marcadas por un primer retraso de una hora; el mexicano Pato O’Ward terminó la jornada en el primer lugar y ahí iniciará en la primera de dos pruebas este domingo.

Dentro de las 91 vueltas, las últimas 27 se disputaron bajo una bandera amarilla hasta que vino un alto definitivo.

"Las condiciones de la pista mojada provocadas por la lluvia constante obligaron a posponer hasta el domingo la carrera en el circuito Milwaukee Mile", inicia diciendo una publicación en la página oficial de IndyCar.

Y explicó que "no fue posible secar el óvalo de 1015 millas a tiempo antes del atardecer para reanudar la competición".

"Las últimas 159 vueltas se reanudarán a las 9 del Este de los EE.UU.".

El español Álex Palou tendrá la gran oportunidad de coronarse por quinta ocasión en su carrera y cuarta consecutiva como campeón de IndyCar.

A falta de tres carreras, Palou lidera por 91 puntos en el primer lugar sobre Kyle Kirkwood; para coronarse luego de la primera carrera de este domingo necesita una ventaja de por lo menos 108 puntos.