Lo que realmente contó Jacky Bracamontes en su autobiografía acerca de su romance con William Levy

Luego de que Elizabeth Gutiérrez le respondió a Jacky Bracamontes por asegurar en su libro La pasarela de mi vida que tuvo una relación con su aún esposo, William Levy, miles de personas recordaron esa época en la que se hablaba de la supuesta infidelidad que habría cometido el actor cubano.

Bracamontes contó en su autobiografía que empezó a salir con Levy para ver qué pasaba y luego plantear una posible relación. Además, aseguró que el actor le dio a entender que ya no estaba con Gutiérrez, aunque en realidad sí seguían en pareja.

Jacky Bracamontes reveló en su libro biográfico que tuvo un romance con William Levy (Crédito: Instagram/@jackybrv)

Según describió Bracamontes, con Levy se conocieron en 2009 cuando protagonizaron Sortilegio, novela de Televisa. De acuerdo a su relato, el romance habría pasado de la ficción a la realidad hasta que terminó de forma abrupta.

Si bien es cierto que en su momento ambos negaron que tuvieron una relación más allá de las cámaras, finalmente la actriz terminó por revelarlo en su libro que se publicó hace algunos años. En ese texto, relató que se distanció de Levy porque el cubano le hizo saber que Gutiérrez estaba embarazada de su segundo hijo. Este hecho la dejó perpleja.

La celebración del cumpleaños de William Levy en 2009 mientras grababan Sortilegio (Crédito: Mezcalent)

La reciente respuesta de Elizabeth Gutiérrez a Jacky Bracamontes

En una reciente entrevista, Gutiérrez se refirió al libro de Bracamontes y la cuestionó porque consideró que no le parecía correcto que se refiriera a lo que ocurrió con Levy, porque en su criterio es algo que ahora carece de sentido.

Elizabeth Gutiérrez fue entrevistada por Érika De La Vega y aunque no mencionó a Bracamonte, se refirió al contenido de la autobiografía (Crédito: Instagram/@ gutierrezelizabeth_)

En diálogo con la periodista venezolana Érika De La Vega, sin nombrar a su colega, Elizabeth expresó contundente: “Nunca hablé de esto porque no me interesa y la verdad, yo escojo qué contestar. Para mí es una falta de respeto a ambas familias. También pienso en que si eres capaz de pensarlo es porque eres capaz de hacerlo”.

En ese sentido, aseguró con firmeza que el embarazo de su segundo hijo no fue para retener a su pareja y aprovechó para dejarle un mensaje a Bracamontes sobre su múltiple maternidad, aunque claro, sin nombrarla: “Yo no tengo la necesidad de amarrar a ningún hombre. Yo solo tengo dos hijos, y si te preguntas por esa persona, no sé cuántos, pero definitivamente tiene más de dos. Entonces pregúntenle a ella quién necesita atar a quién”.

Elizabeth Gutiérrez y William Levy tienen dos hijos, Christopher Alexander Kailey Alexandra (Crédito: @Instagram/@gutierrezelizabeth_)

Seguidamente, si bien dio algunos detalles acerca de la relación con Levy, Gutiérrez no habló acerca de la ruptura, de la cual se tuvo noticias a principios de 2022. Pese a que la pareja anunció la separación después de 19 años juntos, Elizabeth no eliminó las publicaciones que tiene junto al padre de sus hijos en las redes sociales.

Elizabeth Gutiérrez y William Levy se conocieron en 2002. En marzo de 2006 nació su primer hijo, Christopher Alexander, y cuatro años después llegó Kailey Alexandra a sus vidas.