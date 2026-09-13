Los 10 últimos campeones masculinos del Abierto de EE.UU.

A continuación, los diez últimos ganadores del Abierto de Estados Unidos de tenis, último Grand Slam de la temporada, que concluyó este domingo en Nueva York con el triunfo del alemán Alexander Zverev en la final sobre el estadounidense Ben Shelton.

2026: Alexander Zverev (GER)

2025: Carlos Alcaraz (ESP)

2024: Jannik Sinner (ITA)

2023: Novak Djokovic (SRB)

2022: Carlos Alcaraz (ESP)

2021: Daniil Medvedev (RUS)

2020: Dominic Thiem (AUT)

2019: Rafael Nadal (ESP)

2018: Novak Djokovic (SRB)

2017: Rafael Nadal (ESP)

- Tenistas con más títulos del Abierto de Estados Unidos desde la era Open:

1. Jimmy Connors (USA) 5 (1974, 1976, 1978, 1982, 1983)

. Pete Sampras (USA) 5 (1990, 1993, 1995, 1996, 2002)

. Roger Federer (SUI) 5 (2004, 2005, 2006, 2007, 2008)

4. Rafael Nadal (ESP) 4 (2010, 2013, 2017, 2019)

. Novak Djokovic (SRB) 4 (2011, 2015, 2018, 2023)

. John McEnroe (USA) 4 (1979, 1980, 1981, 1984)

7. Ivan Lendl (TCH/USA) 3 (1985, 1986, 1987)