Los Angeles FC avanza a los playoffs con empate en el derbi ante Galaxy

Los Angeles FC levantó el domingo dos goles de desventaja para empatarle 2-2 al vecino LA Galaxy y clasificarse a los playoffs de la liga norteamericana de fútbol (MLS).

El ghanés Joseph Paintsil fue la figura de esta edición del derbi conocido como el Tráfico con un doblete para el visitante Galaxy.

El delantero abrió el marcador del BMO Stadium en el minuto 34 al remachar un pase de la muerte del finlandés Robert Taylor.

Amplió la ventaja en el 51' gracias a un grave error del francés Hugo Lloris. El experimentado arquero falló en atrapar un suave disparo del alemán Erik Thommy y dejó la pelota en bandeja para que Paintsil anotara.

Los visitantes, que tenían las bajas del alemán Marco Reus y del mexicano Hirving "Chucky" Lozano, le entregaron entonces toda la iniciativa al peligroso ataque que comandan Son Heung-min y Denis Bouanga.

El gabonés descontó en el minuto 53 después de un fallo grosero del otro arquero, JT Marcinkowski, que también dejó un rechace suelto en el área pequeña.

En el 62' apareció el surcoreano Son para enviar un centro al área del Galaxy que, tras dos despejes fallidos de la defensa, fue convertido en el gol del empate por el finlandés Leo Walta.

Los locales estuvieron cerca de completar la voltereta pero un gol de Bouanga en el tiempo de descuento fue anulado por fuera de juego.

Con este empate, el LAFC es el sexto equipo de la Conferencia Oeste en asegurar su boleto para la postemporada.

De su lado, el Galaxy ocupa el noveno puesto del sector, el último que da derecho a la repesca, con dos jornadas por disputar para el fin de la temporada regular.

Por detrás del equipo angelino acecha el Real Salt Lake, que tiene sólo dos puntos menos con un partido más por jugar.