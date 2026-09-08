Los ataques hutíes en Arabia Saudita acercan el precio del petróleo a los 100 dólares

El precio del petróleo volvió a subir el martes acercándose al techo simbólico de 100 dólares por barril tras una serie de ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra la vecina Arabia Saudita, potencia exportadora de oro negro.

El precio del barril de la referencia Brent del mar del Norte, para entrega en noviembre, ganó un 0,95% a 97,92 dólares, mientras que en la jornada alcanzó los 99,46 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, con plazo de entrega en octubre, avanzó el 1,69% a 93,03 dólares.

Los hutíes atacaron con decenas de drones y misiles el sur de Arabia Saudita apuntando a instalaciones del gigante petrolero Aramco en Abha, Najran y Jizan, así como a la base aérea Rey Jalid en Jamis Mushait, según el portavoz militar hutí Yahya Saree.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo el martes que "la mano iraní" está detrás de dichos ataques.

Arabia Saudita es un importante exportador mundial de crudo, cuyas ventas ya se han visto afectadas por el bloqueo del estrecho de Ormuz como consecuencia de la guerra en Oriente Medio.

Según Riad, estos nuevos ataques causaron "incendios en numerosas instalaciones, lo que implica la interrupción temporal de algunas operaciones".

En el centro de las hostilidades entre Arabia Saudita y los rebeldes hutíes está el estrecho de Bab el Mandeb, una vía comercial estratégica que conecta Asia con Europa a través del mar Rojo y el canal de Suez, que sirve a las exportaciones del crudo saudita.

Una nueva "zona prohibida" cerca de ese paso estratégico puede ser anunciada en los próximos días por parte de Irán, dijo el domingo el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohsen Rezai.

Incluso si Teherán no logra evitar realmente el paso de navíos "un endurecimiento de las restricciones, un riesgo militar mayor y un aumento de la prima de aseguramiento podrían reducir efectivamente la capacidad de exportación efectiva del Golfo", afirma Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.

La extensión del conflicto podría llevar el barril de Brent más allá de los 120 dólares, según el banco estadounidense Goldman Sachs.