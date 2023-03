Los Biden pidieron el mismo plato en un restaurante de Washington DC y despertaron un debate en redes

escuchar

Recientemente, Joe y Jill Biden fueron a cenar al restaurante italiano The Red Hen, en Bloomingdale, ubicado en Washington DC. Lo que parecía una comida común tomó otro matiz luego de que se conoció cuál fue el plato que ambos pidieron: un par de copas de vino Barbera, pan tostado a la parrilla con manteca, ensalada de achicoria y dos órdenes de rigatoni con ragú de salchicha de hinojo. Los usuarios de Twitter no dejaron pasar desapercibido un detalle. A diferencia de otras parejas que optan por la variedad, los Biden eligieron pedir lo mismo los dos.

Jessica Sidman, redactora gastronómica del diario Washingtonian, compartió el menú en su cuenta de Twitter y los usuarios hicieron eco con comentarios divididos.

El menú de Los Biden durante su cena @jsidman

“Yo pido al 100% el mismo plato que mi prometido. Que me condenen si no pido la comida que quiero solo porque él también la quiere”, contestó una persona.

Los usuarios comentaron si pedían lo mismo que sus parejas al acudir a cenar @Elyse Notarianni

“Respeto el doble pedido”, dijo otra. “Perdieron una oportunidad única para tener dos entradas diferentes y compartir”, comentó una tercera en un contraste de opiniones. La mayoría de las reacciones se enfocaron a que ambos habían ordenado el mismo plato. Para muchos, este es un movimiento prohibido.

De acuerdo con The Washington Post, el caso reveló hasta qué punto la gente tiene creencias muy arraigadas sobre cómo los amigos e incluso las parejas deben tomar sus pedidos en los restaurantes. En declaraciones para el medio citado, Hanna Madden, una joven de 24 años y residente de Washington, afirmó que no valía la pena si ambas personas querían lo mismo. El objetivo, dijo, es “probar tantas cosas como sea posible”.

Este debate sorprendió también al mismo chef y propietario del restaurante Red Hen, Michael Friedman. En declaraciones consignadas por el mismo medio, aseguró: “Es un gran honor recibir la visita de un presidente, pero es curioso que haya surgido esto. Es un hilo fascinante que la gente ha decidido seguir. Disfruto mucho las bromas”.

El chef también sumó su perspectiva a esta conversación. Personalmente, aseguró, tanto él como su mujer suelen pedir platos diferentes, aunque no por estrategia. En su caso, tiene un paladar aventurero, por lo que no siempre coinciden. “A lo mejor ordenamos lo mismo si es lo que queremos”, agregó.

Este pequeño debate que parecía superficial sobre el menú elegido por los Biden llevó a descubrir que la disposición de las parejas al compartir platos es muy variada. De acuerdo con The Washington Post, incluso hay algunas que tienen normas tácitas como parte de su convivencia. La coach de citas, Damona Hoffman, que también presenta el podcast Dates and Mates, aseguró que las cenas están plagadas de conflictos, tanto si se trata de pedir lo mismo o de compartir la comida. “Es una línea divisoria: en las citas, siempre buscamos señales de alarma, y uno puede pensar: ‘Si no estás dispuesto a compartir una comida, ¿significa que no eres de los que comparten?’”, consideró.

El plato de los Biden, una estrella del restaurante

El plato que ordenaron Joe y Jill Biden en un reconocido restaurante de Washington causó polémica @redhendc

La cena que disfrutaron los Biden es uno de los platos estrella del restaurante que Friedman sirve desde que abrió hace 10 años. Según sus cálculos, vende entre 50 y 70 pedidos cada noche. Para los entusiastas de pedir el mismo plato, como Joe y Jill Biden, hay algunos que son buenos y que vale la pena repetir.

LA NACION