Los campeones Dodgers son eliminados por Milwaukee, que avanza a la Serie Mundial

Los Dodgers de Los Ángeles desperdiciaron cuatro carreras de ventaja y perdieron este jueves 6x4 ante los Cerveceros de Milwaukee, despidiéndose del sueño de conquistar un tercer título consecutivo de las Grandes Ligas de béisbol.

Los Cerveceros zanjaron su victoria en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional por un humillante global de 4-0 ante los Dodgers, a quienes no le sirvió el despertar del japonés Shohei Ohtani, que firmó un jonrón de tres carreras con el que los locales se avanzaron 4x0.

Milwaukee pugnará por su primer título en la Serie Mundial frente al ganador de la Serie de Campeonato de la Americana, en la que los Guardianes de Cleveland dominan 2-1 a los Rays de Tampa Bay.