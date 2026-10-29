Los Cerveceros de Milwaukee conquistan la primera Serie Mundial de su historia

Los Cerveceros de Milwaukee derrotaron este miércoles 4x1 a los Rays de Tampa Bay y se consagraron campeones de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de béisbol por primera vez en su más de medio siglo de historia.

Milwaukee culminó su triunfo en el Clásico de Otoño por 4-1 en una noche en la que volvió a brillar el novato Cooper Pratt, con dos carreras remolcadas, y en la que el venezolano Jackson Chourio completó una eliminatoria soñada con su undécimo hit.

Chourio, de 22 años, y su compatriota William Contreras, que remolcó la última carrera, culminaron un año de ensueño en el que también ayudaron a coronar por primera vez a Venezuela en el Clásico Mundial de béisbol.

"Es increíble, estoy sin palabras", alcanzó a decir un emocionado Chourio tras el triunfo.

En cambio, los Rays del mexicano Jonathan Aranda y el dominicano Junior Caminero perdieron su tercera Serie Mundial y seguirán sin estrenar su palmarés.

Tampa Bay, que el martes evitó la barrida con un triunfo en extra innings, es uno de los cuatro equipos que nunca han saboreado la gloria en las Mayores, junto a los Padres, Rockies y Marineros.

Los Cerveceros sí inauguraron su vitrina en la segunda Serie Mundial que jugaban en su más de medio siglo de historia, tras la que perdieron en 1982.

Este año Milwaukee ha sido una fuerza intratable en las Grandes Ligas, comenzando por una fase regular en la que logró el mejor registro general (103-59).

Con los abridores más dominantes y una temible ofensiva, los Cerveceros elevaron aún más su nivel en los playoffs (11-2), en los que masacraron 4-0 a los Dodgers de Los Ángeles de Shohei Ohtani, favoritos a un tercer título consecutivo.

En la Serie Mundial estuvieron a punto de completar otra barrida, que hubiera sido la primera desde 2012, pero Tampa sobrevivió en el cuarto partido con una milagrosa reacción en la duodécima entrada.

Los Rays salvaron el honor pero todavía necesitaban tres victorias más para completar una remontada que nadie ha logrado en una Serie Mundial.

Menos de 24 horas después, los Cerveceros regresaron al Tropicana Field de San Petersburgo (Florida) decididos a aprovechar su segunda bala.

- Un novato de récord -

Los visitantes sólo necesitaron dos entradas para derribar el muro del abridor Drew Rasmussen. Con su primer imparable, Pratt remolcó a Brice Turang para abrir la pizarra en el Tropicana Field.

Los Cerveceros tomaron distancia en el quinto inning en una secuencia ofensiva en la que Pratt conectó su segundo hit.

Con ese batazo se convirtió en el primer novato que pega hit en seis turnos consecutivos en un Clásico de Otoño.

El propio Pratt, que apenas debutó en junio en las Mayores, anotó la carrera del 2x0 para Milwaukee tras un sencillo de David Hamilton.

En el sexto episodio apareció el venezolano Contreras, otro de los referentes de los Cerveceros en la postemporada.

El receptor de Puerto Cabello pegó un doble al jardín izquierdo para la carrera de Christian Yelich y luego se encargó de poner la cuarta rayita en la pizarra tras un elevado de sacrificio de Pratt.

En una noche aciaga para Caminero, Aranda y el cubano Yandy Díaz, que sólo sumaron un hit entre los tres, los Rays solo se hicieron presentes en el marcador en el último inning tras un doble de Chandler Simpson.