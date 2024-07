Los cinco momentos clave de la conferencia de Joe Biden: desde su salud cognitiva hasta la posibilidad de retirarse

Escuchar

Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio una conferencia de prensa en solitario, algo poco habitual en su mandato y que se dio en medio de la controversia tras el primer debate frente a Donald Trump. En los últimos días, los críticos han cuestionado la capacidad cognitiva del mandatario y algunos demócratas se sumaron a la preocupación por perder las elecciones en noviembre.

Biden habló desde el Centro de Convenciones Walter E. Washington después de que concluyera su participación en la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Luego de un discurso en el que abordó el conflicto de Rusia y Ucrania, la disminución de la inflación, sus esfuerzos por asegurar la frontera con México y la estabilidad en el Medio Oriente, respondió a las preguntas de los periodistas.

Biden habló con los periodistas después su participación como anfitrión de una cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) YouTube The White House

Conferencia de Joe Biden: los 5 momentos clave

En la conferencia, que duró poco menos de una hora, el presidente dio respuesta a diez asuntos, entre los que no se pudo dejar de lados su capacidad para estar al frente del gobierno por otros cuatro años.

1. Sostiene que es “la persona más calificada”

Como lo ha hecho desde que comenzó su campaña, Biden reafirmó que no dejara la contienda debido a que es quien podría ganar las elecciones ante el expresidente Trump. “Creo que soy la persona más calificada para postularme a la presidencia. Lo derroté una vez y lo volveré a derrotar”, preciso el mandatario.

“Seguiré adelante porque tengo más trabajo que hacer. Tenemos más trabajo que terminar. Hay tanto, hemos avanzado tanto”, expresó.

2. Los errores de Biden que generaron burlas

Ante la pregunta sobre qué preocupaciones tiene sobre la capacidad de la vicepresidenta Kamala Harris para vencer al republicano si ella encabezara la lista, el presidente cometió un error al confundir los nombres. “No habría elegido a la vicepresidenta Trump si pensara que no está calificada para ser presidenta. Así que, comencemos por ahí”, respondió el mandatario.

El presidente estadounidense Joe Biden se corrige después de presentar accidentalmente al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, como el presidente de Rusia, Vladimir Putin BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

También llamó Rusia a China y dijo tener un “comandante en jefe”, aunque ese grado es suyo por ser presidente. Poco antes de la conferencia, cometió otro traspié al presentar al mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky, como “presidente Putin”. Estas equivocaciones han generado burlas y criticas por parte de sus adversarios.

3. Rechaza hacerse una prueba neurológica

Otro de los reporteros le preguntó si está dispuesto a hacerse otro examen físico o pruebas antes de las elecciones, Biden respondió con la afirmación de que se ha hecho tres exámenes neurológicos importantes e intensos por parte de su médico en los que se confirma que está bien. “A diario ponen a prueba mi capacidad neurológica con las decisiones que tomo todos los días”, agregó.

Añadió que si su neurólogo le pidiera realizarse otra prueba lo haría y que no esconde nada acerca de su salud cognitiva. “He expuesto cada parte del expediente. No he ocultado nada”, indicó. También aseguró que sin importar lo que haga “nadie estará satisfecho”.