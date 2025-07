El Chavo del 8 llega a Netflix: ¿se podrá ver la serie en México y Estados Unidos?

Después del éxito de la biopic Chespirito: sin querer queriendo, creada para HBO Max, la empresa de la competencia adquirió los derechos para transmitir la serie original, El Chavo del 8. Netflix ya anunció la fecha de estreno del programa que conquistó México y Latinoamérica, aunque aún no se confirma si tendrá todos los capítulos.

En qué países se podrá ver El Chavo del 8 en Netflix

La plataforma de streaming más popular anunció en sus redes sociales que “el programa número uno de la televisión humorística” llegará a su catálogo. Será el próximo 11 de agosto la fecha clave en la que los suscriptores de Netflix podrán disfrutar de “la vecindad más bonita” del mundo.

Parte del elenco de El Chavo del 8

La serie mexicana se podrá ver en Netflix México, aunque aún no se ratifica si estará disponible en Estados Unidos, ya que la plataforma no ha confirmado su disponibilidad. Por el momento, al ingresar al sitio web de Netflix desde el país norteamericano aparece la leyenda: “¡Oh, no! Actualmente, este título no está disponible en tu país”, por lo cual todavía está en duda si los usuarios estarán habilitados a ver la producción desde esa geolocalización.

La fecha y hora exacta en que El Chavo del 8 estará disponible en Netflix

Los usuarios de la plataforma de streaming podrán ver los capítulos de El Chavo del 8 a partir de los primeros minutos del 11 de agosto, que es el horario en el que, por lo general, Netflix habilita todas sus series y películas, a menos que se trate de un evento especial donde anuncie uno específico.

Carlos Villagrán cuando interpretaba al personaje Quico en El Chavo del 8 Archivo

Por ello, todos los suscriptores podrán disfrutar de la vecindad y de los personajes icónicos de la producción mexicana como La Chilindrina, Don Ramón, el Profesor Jirafales, Ñoño, Quico y Doña Florinda.

Tipos de suscripción y cuánto cuesta contratar Netflix en EE.UU.

En los países en los cuales esté disponible la serie, los usuarios de Netflix accederán a los episodios de El Chavo del 8 sin importar el tipo de suscripción, ya sea que tengan una básica o la premium.

En caso de no contar con una cuenta en la plataforma, estos son los planes y costos en Estados Unidos para 2025:

Estándar con anuncios: 7,99 dólares al mes

Estándar sin anuncios: 17,99 dólares mensuales

Premium sin anuncios: 24,99 dólares al mes

La plataforma señala que para los planes estándar sin anuncios y premium, se pueden añadir miembros extra, que tendrán su propia cuenta y contraseña independiente, pero la membresía la paga el usuario que los invitó a compartir su cuenta en Netflix.

Netflix no ofrece pruebas gratuitas, por lo que para ver la serie se debe pagar una suscripción, aunque se puede cancelar la cuenta en cualquier momento.

En qué otras plataformas se puede ver El Chavo del 8 en México

Además de Netflix, en México las personas pueden disfrutar de todos los capítulos del programa a través de la plataforma ViX, que tienes suscripciones desde los 99 pesos mexicanos (5,3 dólares) al mes, o planes anuales por 999 pesos mexicanos (53,6 dólares), aunque existe una opción gratuita, pero sin acceso total al catálogo, según informa Vanguardia.

Los personajes del programa del Chavo del 8 (Instagram @lavecindaddechespirito)

Asimismo, para quienes desean no gastar, YouTube es una buena opción para cuidar el bolsillo, ya que existe una cuenta oficial en la plataforma, gestionada por los dueños de los derechos de la serie, que garantiza que el contenido es original, legal y en buena calidad.

Aunque no cuenta con los 290 episodios de El Chavo del 8, sí tiene varios capítulos completos de los más populares de la producción original de Roberto Gómez Bolaños, así como algunos videos que recopilan los momentos más graciosos e icónicos de la serie. Incluso, comparten contenido exclusivo como detrás de cámaras, datos curiosos sobre los personajes y actores o animaciones.