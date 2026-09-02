Los Clippers sufren una multa millonaria por violar el tope salarial de la NBA

Los Angeles Clippers sufrieron el miércoles una multa millonaria y el retiro de cinco selecciones de primera ronda del draft por violar las normas salariales de la NBA relacionadas con el contrato de su estrella, Kawhi Leonard.

Las sanciones llegan después de que una investigación de la liga concluyera que los Clippers ayudaron a Kawhi Leonard a eludir las restricciones del tope salarial mediante acuerdos comerciales con patrocinadores vinculados a la franquicia, una maniobra que vulneró las normas de equilibrio financiero de la NBA.

"El sistema de compensación a los jugadores, negociado colectivamente, es un componente fundamental de la competición basquetbolística que la liga supervisa en beneficio de los equipos y los jugadores y, en última instancia, de los aficionados", afirmó el comisionado de la NBA, Adam Silver.

"Estoy profundamente decepcionado por las flagrantes violaciones de nuestras reglas y por los fallos institucionales y de liderazgo de los Clippers que condujeron a esta conducta indebida", agregó.

Los Clippers fueron multados con 30 millones de dólares y perderán una elección de primera ronda del draft de la NBA cada año entre 2029 y 2033.

Leonard, por su parte, fue multado con 700.000 dólares.

El dueño del equipo, Steve Ballmer, uno de los hombres más ricos del mundo, fue vetado de todas las actividades de la NBA y del equipo durante un año.

También la presidenta de operaciones de negocios del club, Gillian Zucker, fue suspendida un año sin sueldo; y el presidente de operaciones de básquet de los Clippers, Lawrence Frank, fue suspendido seis meses.

- Violaciones graves -

"La dureza de las sanciones refleja la gravedad de las violaciones", afirmó Silver.

Las violaciones de los Clippers en los contratos de patrocinio de Leonard fueron calificadas por la NBA en un comunicado como "un patrón de conducta indebida y múltiples violaciones significativas de las reglas por parte de la organización de los Clippers, reincidente en la vulneración de las normas contra la elusión del tope salarial" derivadas del convenio de la liga con el sindicato de jugadores.

El bufete Wachtell, Lipton, Rosen & Katz descubrió que los Clippers iniciaron y facilitaron acuerdos de ingresos por patrocinios fuera de la cancha entre Leonard y cuatro empresas que tenían acuerdos con el equipo angelino: Aspiration Partners, Boingo Wireless, Daktronics y Lockton Insurance.

La investigación concluyó que los Clippers indujeron a estas compañías a firmar acuerdos con Leonard ofreciéndoles negocios por parte del equipo; pagó gastos personales del jugador y sus representantes, y no informó de solicitudes indebidas de oportunidades de ingresos fuera de la cancha para Leonard realizadas por su entonces representante de negocios, Dennis Robertson.

Leonard, a través de Robertson, violó las normas del tope salarial al obtener ingresos indebidos fuera de las canchas, presionar a los Clippers para que le ayudaran a conseguirlos y no reembolsar al equipo los pagos de gastos personales.

El agente Robertson fue inhabilitado durante cinco años para relacionarse con equipos de la NBA o sus filiales en nombre de cualquier jugador, empleado u otro miembro del personal de la liga o de un equipo.

La NBA y la Asociación Nacional de Jugadores de Básquetbol acordaron que las sanciones son definitivas y vinculantes para todas las partes, pero la liga señaló que los investigadores siguen recibiendo información sobre el caso y que la NBA "considerará nuevas medidas si lo estima oportuno".