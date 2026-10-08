Los cuatro astronautas de Crew 12 retornaron a la tierra

Los cuatro astronautas de la misión Crew-12 amerizaron el jueves, tal como estaba previsto, frente a las costas de California, culminando una misión de casi ocho meses a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI).

Tras un viaje de regreso de más de 27 horas, la cápsula Dragon que los transportaba descendió sin contratiempos a las 15H34 GMT sobre las aguas del Pacífico, según la retransmisión en directo de la NASA.

"Estamos muy felices de estar de vuelta en la Tierra tras una misión increíble", declaró la comandante Jessica Meir poco después del amerizaje.

La cápsula que transportaba a los cuatro tripulantes —quienes habían partido de la Tierra en febrero— debía ser izada a bordo de un buque especializado.

En total, los cuatro pasaron 235 días a bordo de la EEI, situada a 400 kilómetros sobre la Tierra, lo que permitió a Adenot batir el récord de la estancia orbital continua más larga para un astronauta europeo, ya fuera hombre o mujer.

Todos serán examinados por médicos en el propio barco y, posteriormente, trasladados a tierra firme en helicóptero.

Desde allí, tomarán un avión hacia Houston (Texas), donde se encuentra el centro de la NASA responsable de los astronautas.

La francesa Sophie Adenot sintió que su cuerpo envejecía a ritmo acelerado en la estación: aparición de canas, pérdida de flexibilidad, deterioro de la vista...

En el espacio, el cuerpo se adapta a la ausencia de gravedad, lo que conlleva pérdida de masa ósea, atrofia muscular, desacondicionamiento cardiovascular y trastornos de la visión.

Necesitará largos meses y un entrenamiento basado en ejercicios físicos específicos para recuperar su forma física anterior.

"Esperaba realizar algunas salidas extravehiculares, pero no contaba con tres seguidas en un lapso de 15 días. Ha sido una experiencia extraordinaria", confesó Adenot, comparando la salida de la estación con la sensación de "abrir la puerta de un coche y encontrarse con los pies al borde de un precipicio".