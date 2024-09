Los cuatro pueblos imperdibles y cerca de las montañas que se deben visitar en Carolina del Norte

La diversidad de paisajes que caracteriza a Carolina del Norte la convierte en un lugar perfecto para visitar durante cualquier época del año, aunque con la llegada del otoño sus paisajes de montaña son los más elegidos por quienes buscan hacer una escapada y pasar unos días sencillamente inolvidables.

“Las montañas del estado son el punto de vista ideal para ver el brillante caleidoscopio de colores que producen cada otoño”, afirman desde la web oficial del estado. La presencia de varios de sus pueblos de montaña entre los mejores del sur de los Estados Unidos confirma que no hay que dudar demasiado a la hora de emprender un viaje.

Cuatro pueblos de montaña de Carolina del Norte

Asheville

Un destino ideal para quienes buscan disfrutar la montaña en un entorno urbano lleno de posibilidades

Situada a solo 200 kilómetros de Charlotte y a 400 de Raleigh, Asheville se coronó en el puesto 5 de la lista de Southern Living de Las mejores ciudades del sur de 2024, debido a su atractivo tanto para los amantes de la naturaleza, como para aquellos que desean disfrutar de una vibrante escena urbana.

Según los expertos de Visit The USA, esta ciudad tiene un centro animado y variado, muchos estudios y galerías de arte, una gastronomía y una cultura cervecera artesanal de alta calidad, y, por supuesto, el impresionante paisaje de las Blue Ridge Mountains, que la hacen ideal para hacer senderismo y conectarse con la naturaleza.

Su cercanía al Bosque Nacional Pisgah y al Parque Nacional Great Smoky Mountains, la señalan como un paraíso para los apasionados de las actividades al aire libre. Asimismo, “la París del sur”, como detallan desde AARP que se la conoce desde inicios del siglo XX, es también un destino ideal para quienes quieren conectar con el arte, la cultura o la gastronomía.

Highlands

Este refugio del sur, reconocido como “El mejor pueblo pequeño de montaña de Estados Unidos” por Travel & Leisure en 2023, se encuentra en medio del Bosque Nacional Nantahala, lo que lo convierte en un paraíso natural debido a su diversidad biológica, las vistas panorámicas de las montañas, y sus cuencas hidrográficas no contaminadas, como se detalla desde la web oficial de la ciudad.

Para quienes desean realizar senderismo las posibilidades son infinitas, entre los destacados la Cámara de Comercio de Highlands recomienda no dejar de recorrer el Sendero de Bartram, que invita a una caminata de ida y vuelta de 7.4 kilómetros que se puede recorrer en algo más de 2 horas y es apta para no expertos. Además, según destacan desde All Trails es también ideal para quienes desean ir de campamento.

Para colaborar en la difícil tarea de elegir vistas imperdibles, en un lugar donde todas lo son, desde Visit Highlands recomiendan acercarse a las cascadas de DryFalls y enamorarse definitivamente de la magia natural que ofrece este encantador lugar.

Lansing

Una joya escondida dotada de un inmenso corazón natural que late en el Parque Lansing Creeper

Senderismo, ciclismo, pesca con mosca, Lansing lo tiene todo para los aficionados a las actividades al aire libre en un entorno que sorprende a cada paso. Desde High Country Host, no dudan en caracterizarlo como “una joya escondida” dotada de un inmenso corazón natural que late en el Parque Lansing Creeper, un entorno repleto de oportunidades de recreación para toda la familia.

Entre las actividades destacadas para realizar en Lansing los expertos recomiendan:

Caminar : disfrutar del sendero plano pavimentado que serpentea junto al arroyo y a través del parque.

: disfrutar del sendero plano pavimentado que serpentea junto al arroyo y a través del parque. Ciclismo de montaña : Un sendero de una sola pista, con un cambio de elevación de 518 metros es un viaje desafiante.

: Un sendero de una sola pista, con un cambio de elevación de 518 metros es un viaje desafiante. Campamento: Mountaineer Campground, ubicado en el parque, tiene campamentos de tiendas de campaña ubicados a lo largo de Big Horse Creek. Para reservaciones y preguntas generales se puede llamar al Ayuntamiento al (828) 384-3938.

Bryson City

La vista del follaje otoñal desde el histórico Great Smoky Mountain Railroad

La «capital de la aventura al aire libre de las Grandes Montañas Humeantes», se encuentra algo más de una hora desde Asheville, y es ideal para quienes quieran lanzarse a la aventura o simplemente tener unos días tranquilos observando paisajes montañosos decididamente majestuosos, detallan desde la web oficial.

Sea cual sea la idea, aventureros y sedentarios no pueden dejar de realizar una excursión en el histórico Great Smoky Mountain Railroad, que ofrece la oportunidad de diversas aventuras temáticas a bordo de trenes de vapor y diésel, por vistas increíbles, acompañadas de degustaciones de platos locales maridados con los mejores vinos del estado.

