Los debuts de Jódar y Buse en el US Open son suspendidos por lluvia

El esperado estreno del español Rafael Jódar, gran revelación del año en el tenis masculino, en el Abierto de Estados Unidos no se disputará este martes debido a la lluvia en Nueva York.

Al menos otros cuatro partidos fueron cancelados, entre ellos el del peruano Ignacio Buse, mientras los organizadores trataban de reanudar algunos juegos que ya habían comenzado en las pistas exteriores cuando llegó el aguacero.

Jódar, que debutará en un US Open como 12° sembrado a los 19 años, debe enfrentar al chino Yunchaokete Bu, sustituto de última hora del lesionado Thanasi Kokkinakis.

Buse, campeón el pasado domingo del ATP 250 de Winston-Salem, se medirá al estadounidense Marcos Giron.

La lluvia impactó la tercera jornada del torneo de Grand Slam desde el primer turno, cuando el inicio de la acción en las pistas al aire libre se retrasó casi cuatro horas.

Hacia las 18.45 locales (22.45 GMT) se volvió a detener la actividad.

Entre los partidos interrumpidos estaban el de la española Paula Badosa contra la australiana Daria Kasatkina y el del argentino Juan Manuel Cerúndolo frente al francés Arthur Gea.