Los demócratas, que arrasaron en las elecciones legislativas del 3 de noviembre, se disponen este miércoles a elegir a Hakeem Jeffries, de la circunscripción de Nueva York, como nuevo candidato para presidir la próxima Cámara de Representantes.

La nominación de Jeffries, de 56 años, debe ser ratificada por una mayoría de los 435 miembros de la Cámara Baja. En caso de dar su visto bueno, este representante por Brooklyn (Nueva York) se convertirá en el primer presidente negro de la Cámara.

El partido opositor al presidente Donald Trump ha prometido que intentará revertir las políticas del republicano y ha prometido investigaciones sobre todos los aspectos de su administración y su familia.

El representante por California Robert García amenazó con comisiones de investigación sobre los beneficios de la familia Trump, y anunció el miércoles que había mandado cartas a una docena de personas del círculo presidencial, incluidos los hijos de Trump.

El proceso para elegir al candidato a la presidencia de la Cámara de Representantes es normalmente a puerta cerrada. Jeffries dijo que pedirá una votación nominal, apartándose de los deseos de algunos aliados que esperaban que fuera elegido "por aclamación", sin una votación formal.

La votación seguirá siendo secreta, y solo se hará público el recuento global.

Jeffries dijo en el Capitolio en vísperas de la votación que el voto nominal da a cada demócrata la oportunidad de evaluar su experiencia, su historial y su visión.

Los más progresistas han amenazado con retirar su apoyo a Jeffries, aunque sin proponer un nombre alternativo.

Este bando busca concesiones de Jeffries en cuestiones que van desde el apoyo militar estadounidense a Israel hasta la influencia del dinero en la política.

- La postura de Ocasio-Cortez -

Jeffries se reunió el martes por la noche con legisladores izquierdistas para tratar asuntos como Israel y la atención sanitaria.

Alexandria Ocasio-Cortez, una destacada congresista hispana del ala izquierda del partido, respalda a Jeffries, y calificó la reunión de "productiva".

Ocasio-Cortez elogió lo que describió como "un avance muy real y un compromiso con garantizar atención sanitaria para todos los estadounidenses", informó Politico.

Entrevistada recientemente, Ocasio-Cortez rehusó aclarar si esa cobertura sanitaria universal debería incluir a los inmigrantes indocumentados.

El líder demócrata también ha tratado de centrar la atención en los planes de gobierno del partido, para ir preparando el terreno de las elecciones presidenciales de 2028.

"La gente se está ahogando en esta economía republicana, y los demócratas de la Cámara estamos comprometidos a revertir esa situación desde el primer día", dijo el martes a los periodistas.

"Vamos a luchar incansablemente por una América asequible", añadió.

El coste de la vida, y en especial de los combustibles, provocó en gran parte la victoria aplastante de los demócratas.

Los demócratas tienen una elección más complicada en el Senado, a pesar de que su mayoría se vio ampliada el martes con un nuevo escaño, el de la candidata por Alaska, Mary Peltola.

Con esta nueva victoria, los demócratas cuentan con 56 escaños, frente a 44 de los republicanos.

Para el cargo de líder de la bancada en el Senado se ha abierto una disputa entre el veterano político neoyorquino Chuck Schumer y el progresista Chris Van Hollen, del estado de Maryland.