Los demócratas obtuvieron el martes el último escaño en disputa por el Senado de Estados Unidos con la victoria de Mary Peltola en Alaska, según el recuento oficial de las autoridades de ese estado.

La candidata indígena se impuso con el 50,12% de los votos sobre el senador republicano saliente, Dan Sullivan, en las elecciones del 3 de noviembre.

Con este resultado, los demócratas ocuparán 56 escaños en el Senado, frente a los 44 obtenidos para los republicanos.

El resultado supone la estocada final al partido del presidente Donald Trump en unos comicios que dejaron ver el descontento con su segundo mandato.

"Como su próxima senadora de Estados Unidos, me enfrentaré a quien sea necesario para combatir el sistema amañado de Washington y obtener resultados para las familias trabajadoras de Alaska", afirmó Peltola en un comunicado difundido el martes por la noche.

El escrutinio en Alaska tardó dos semanas en completarse, debido a la dispersión geográfica de los votantes.

"No hay mayor honor que contar con el apoyo de los habitantes de Alaska en nuestra lucha contra la codicia corporativa, para reducir los costos y poner a Alaska en primer lugar", agregó la futura senadora.

Su triunfo la convierte en una de las dos primeras mujeres nativas elegidas al Senado de Estados Unidos, donde se unirá a la legisladora electa por Minnesota, Peggy Flanagan.

Trump había cuestionado la elección en Alaska por la inclusión de dos candidatos con el apellido Sullivan en la papeleta electoral.

Según el mandatario, los demócratas habían empleado eso como señuelo para confundir a los votantes y restar apoyos a su candidato.

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