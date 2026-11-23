Los demócratas dieron este lunes el puntapié inicial de la carrera hacia la Casa Blanca al anunciar la organización de 12 debates para elegir al candidato del partido para las elecciones presidenciales estadounidenses de 2028.

El primer debate se realizará en junio y allanará la vía a una contienda que podría ser muy reñida para enfrentar al candidato republicano que suceda al presidente Donald Trump, quien ya no puede aspirar a otro mandato.

Los demócratas cuentan con mayor mayoría en la Cámara de Representantes por primera vez desde 1992, tras la contundente victoria del partido en las elecciones de medio mandato.

El partido "pasó a la ofensiva tras nuestras históricas victorias en las elecciones de medio mandato, y el Comité Nacional Demócrata (DNC) mantiene la presión de cara a los comicios de 2028", declaró su presidente, Ken Martin.

Los demócratas celebrarán cinco debates en 2027 y siete en 2028. El último tendrá lugar en marzo.

Estos debates constituyen una etapa clave en el largo camino hacia la Casa Blanca, dentro del proceso de primarias que definirá al candidato demócrata.

Según las nuevas reglas anunciadas el lunes, los aspirantes que deseen participar en los debates deberán comprometerse a denunciar los gastos realizados en su favor por organizaciones externas.

La medida busca limitar la influencia de los grandes donantes y del llamado "dinero oscuro", que permite a ciertos grupos de presión y asociaciones recaudar enormes sumas sin revelar su origen para luego destinarlas al apoyo de un candidato.

Esta disposición responde a una demanda histórica del ala izquierda del partido.

Algunos debates podrían repartirse en dos noches debido al elevado número de aspirantes que podría presentarse.

Por ahora, ninguna figura de peso del partido ha anunciado su candidatura.

Entre los posibles candidatos figuran Gavin Newsom, gobernador de California; Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania; y Andy Beshear, gobernador de Kentucky.