Los demócratas superan a los republicanos en recaudación de fondos antes de las elecciones

Los candidatos demócratas han recaudado mucho más dinero que sus rivales republicanos por amplios márgenes en contiendas clave al Congreso de Estados Unidos, según muestran nuevos informes de financiación de campaña.

A pesar de una inyección de 276 millones de dólares del multimillonario tecnológico Elon Musk en favor del Partido Republicano, las cifras suministradas por los candidatos ante la Comisión Federal Electoral (FEC, por sus siglas en inglés) el jueves ofrecen una clara ventaja para el partido opositor.

Estados Unidos renueva su Cámara de Representantes y un tercio del Senado el próximo 3 de noviembre.

En seis estados considerados decisivos para el control del Senado — Texas, Alaska, Ohio, Maine, Michigan y Iowa — los demócratas recaudaron entre tres y seis veces más que sus oponentes republicanos en el trimestre de julio a septiembre, según un análisis de las cifras realizado por Punchbowl News.

El demócrata James Talarico, candidato en Texas, recaudó por ejemplo la cifra récord de 64 millones de dólares, frente a solo 10,2 millones para la campaña del republicano Ken Paxton, que logró una aportación suplementaria de 8,5 millones a través de comités conjuntos con otros candidatos.

Los demócratas también superaron a los republicanos en contiendas cruciales por la Cámara de Representantes, con al menos 47 legisladores republicanos en ejercicio recaudados por menos que sus rivales demócratas o independientes, frente a solo unos seis titulares demócratas superados en recaudación por republicanos.

El dinero recaudado permite inundar los medios de comunicación tradicionales (emisoras televisivas, radios) y las plataformas sociales con anuncios en las semanas decisivas de la campaña electoral.

El presidente Donald Trump se lanzó a una intensa carrera de mítines diarios en todo el país para apoyar a los candidatos en dificultades.

Los demócratas han hecho de la recaudación de pequeños donantes su lema oficial de campaña, en especial por parte de los candidatos socialistas, que concurren en varios distritos clave, como Michigan o Nueva York.

Pero las cifras demuestran que también han recibido generosas aportaciones de grandes donantes, como sucedió en pasadas contiendas electorales.

La candidata demócrata a las presidenciales de 2024, Kamala Harris, gastó 1.175 millones de dólares en su campaña de poco más de 100 días, tras el abandono de la candidatura del entonces presidente Joe Biden.

Trump, que gastó 255 millones de dólares, se alzó sin embargo con la victoria, un escenario similar al que ocurrió en 2016 frente a la entonces candidata demócrata Hillary Clinton, que también contó con los aportes de grandes donantes.

Musk, el jefe de Tesla y SpaceX que sirvió brevemente en la administración de Trump antes de una ruptura pública y una posterior reconciliación, ha aportado unos 366 millones de dólares durante este ciclo electoral, según análisis de medios estadounidenses.