Usher fue el protagonista del medio tiempo de Apple Music en el Super Bowl LVIII, desde el Allegiant Stadium de Las Vegas. Inicialmente, apareció sentado en un trono y con un aparente guiño al “rey del pop”, Michael Jackson, acompañado de una banda de música y artistas representantes de la ciudad “que nunca duerme”. Su propuesta tuvo varios ingredientes especiales: éxitos atemporales, coreografías y grandes invitados.

Entre quienes acompañaron a Usher en el escenario estuvieron grandes artistas como Alicia Keys, Ludacris y Lil Jon. Antes, el estadounidense apareció en solitario para interpretar éxitos como “Caught Up”. Luego Keys, como en un sueño, llegó debajo de una seda roja brillante frente al piano para su interpretación que poco a poco se transformó en “My Boo”.

“Dijeron que no lo lograría”, le dijo Usher a la multitud, para luego dedicar su set a su “mamá”, de acuerdo con AP. Aunque hubo gran expectativa por la posible asistencia como invitado de Justin Bieber, quien es un amigo de Usher y que también se mostró presente en el estadio, este no formó parte del repertorio para entonar su famosa colaboración de 2010, “Somebody To Love”.

En los 13 minutos del espectáculo, que patrocinó Apple Music, Usher se unió a H.E.R., Jermaine Dupri y Lil Jon, este último para “Turn Down for What”.

Un detalle que sorprendió, sobre todo cuando se considera el escaso tiempo que se tiene en un espectáculo de esta categoría, fueron los cambios de vestuario y una actuación en patines de Usher para “OMG”.

“No des por seguro los momentos porque solo tienes 13 de ellos”, expresó antes de su actuación en 2024, refiriéndose a los minutos que se le dan para el espectáculo. “La parte más difícil es tratar de averiguar, de exprimir todo cuando realmente tienes un gran catálogo musical, o muchos discos que la gente celebra y ama”, dijo.

Esta no es la primera vez que el galardonado con ocho premios Grammy se presenta en el escenario, ya que tuvo una colaboración especial con el líder de Black Eyed Peas, Will.i.am, en 2011.

“Tuve la oportunidad conocer un poco cómo se sentía”, señaló Usher a AP en una entrevista reciente. En los últimos años, el artista de 45 años ha hecho de Las Vegas su lugar de residencia, marcado por el sold out: “Usher: My Way” en el Dolby Live en el Park MGM, lo que lo convierte en alguien conocido en la ciudad en la que se presentó este domingo. Además, su disco Confessions es uno de los más vendidos de todos los tiempos.

