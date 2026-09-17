Los Dodgers aseguran el título divisional por 5 años seguidos

Los Dodgers de Los Ángeles se apropiaron este jueves del título divisional por quinto año consecutivo en otro paso de su ruta hacia el tricampeonato de las Grandes Ligas de béisbol.

La novena angelina se aseguró la cima de la división Oeste de la Liga Nacional con un contundente triunfo 8x2 en la cancha de los Rojos de Cincinnati, que incluyó jonrones del estadounidense Kyle Tucker y el venezolano Miguel Rojas.

Los Dodgers, que han ganado la división en 13 de las últimas 14 temporadas, lo hicieron esta vez con nueve partidos de antelación antes del fin de la temporada regular.

"Hemos trabajado duro desde mediados de febrero, y aquí estamos", se felicitó Dave Roberts, mánager angelino. "Es otra casilla que marcamos pero todavía queda mucho trabajo por hacer".

En la tabla de la Liga Nacional, los Dodgers ocupan la segunda posición con 93 victorias y 60 derrotas, superados por los Cerveceros de Milwaukee (95-58).

Campeones de la Serie Mundial en 2024 y 2025, los angelinos aspiran a firmar el primer triplete de títulos seguidos en las Mayores desde el de los Yankees de Nueva York entre 1998 y 2000.

Para este reto esperan contar en los playoffs con su superestrella japonesa Shohei Ohtani, actualmente en la lista de lesionados por molestias en el brazo derecho.