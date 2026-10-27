Los duelos decisivos en las elecciones de medio mandato en EEUU

Un seminarista frente a un fiscal envuelto en numerosos escándalos; un médico ídolo de la izquierda frente a un exagente del FBI: este es el panorama de los duelos más esperados en las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre.

- Todos pendientes de Texas -

Ningún demócrata ha ganado una elección a escala de todo Texas desde hace más de 30 años, pero la izquierda estadounidense ha empezado a soñar con ello este año.

James Talarico, exprofesor y seminarista presbiteriano de 37 años, espera ganar un escaño en el Senado.

Relativamente novato en política, se dio a conocer el año pasado gracias a unos videos que se hicieron virales en los que recurría a su fe cristiana para condenar a sus oponentes republicanos y sus ataques contra la laicidad, especialmente en la escuela.

En otros videos más difundidos por sus rivales, se le ve emitir opiniones más controvertidas en un Estado conservador, como la naturaleza "no binaria" de Dios, o sus elogios de los jóvenes transexuales que acuden a sus mítines.

Esas declaraciones han sido utilizadas profusamente por su rival, el actual fiscal general de Texas y republicano, Ken Paxton.

Partidario declarado del presidente Donald Trump, Paxton se mantiene fiel a su agenda ultraconservadora, en particular contra el aborto y los derechos LGBT+.

En su contra juegan los escándalos que han jalonado su larga carrera política de más de dos décadas.

Escándalos financieros que lo llevaron a ser investigado en 2015, a ser destituido por la Cámara de Representantes de Texas en 2023 (esa destitución fue sobreseída por el Senado estatal), y a líos extraconyugales.

- El antiguo cinturón industrial en disputa -

Territorios industriales durante mucho tiempo afines a los demócratas, los Estados del antiguo cinturón industrial del país, en el norte, comenzaron a inclinarse más hacia la derecha con la irrupción de Donald Trump en el escenario político.

Tras haber votado por el demócrata Joe Biden en 2020, Michigan volvió a confiar en el multimillonario republicano en 2024.

Para el escaño de senador en juego, los republicanos apuestan por el exdiputado y agente del FBI Mike Rogers, mientras que los demócratas han elegido a Abdul El Sayed.

Este médico epidemiólogo es afín al ala socialista de los demócratas, partidario de generalizar la cobertura universal de la sanidad pública, y partidario de cortar la financiación de la policía migratoria de Trump.

La elección se considera, por tanto, una prueba de la capacidad de las nuevas personalidades del ala izquierda del partido para imponerse en territorios que votan a veces demócrata y a veces republicano.

En el vecino Ohio, el senador republicano saliente Jon Husted intentará conservar su escaño frente a Sherrod Brown, él mismo exsenador desde su derrota en 2024.

Las encuestas los sitúan actualmente muy igualados.

Ohio elige también a su próximo gobernador: Vivek Ramaswamy, ex aspirante a la candidatura presidencial republicana en 2024, se enfrentará a la demócrata Amy Acton.

- Pescado y langosta en el menú -

"Pescado, familia, libertad": en ese orden presenta su eslogan de campaña de Mary Peltola, candidata demócrata al Senado por Alaska.

Donald Trump ganó el estado con 13 puntos de ventaja en 2024, pero el contexto actual le da una oportunidad a esta exjueza tribal nativa estadounidense de imponerse frente al senador republicano saliente, Dan Sullivan.

Particularidad de Alaska: los electores pueden ordenar a sus candidatos preferidos en la papeleta. Este año, además de Mary Peltola y Dan Sullivan, también figurará Dan Sullivan, homónimo del senador republicano saliente.

Eso llevó al gobierno Trump a presentar una demanda preventiva ante el riesgo de "confusión" del elector.

Maine también es escenario de una encarnizada campaña entre la senadora republicana saliente Susan Collins —considerada moderada y a veces crítica con Donald Trump— y el demócrata Troy Jackson, un leñador.

Ambos candidatos no dejan de destacar su apoyo al sector de la pesca de la langosta, una industria que mueve más de mil millones de dólares anuales en este estado costero del noreste.

Pero se enfrentan sobre todo en torno a la cuestión del costo de la vida y, en particular, del precio de los combustibles.

Maine ha votado por los demócratas en todas las elecciones presidenciales desde 1992, pero, al mismo tiempo, la republicana Collins ha sido reelegida sin interrupción desde 1996.

- La batalla en el corazón del país -

Iowa y Kansas son dos estados agrícolas del centro del país y tres bastiones republicanos.

Sin embargo, las encuestas dejan a los demócratas la esperanza de ganar al menos un escaño en el Senado, especialmente en Kansas, donde el pastor de una megaiglesia, Adam Hamilton, hace temblar al senador republicano saliente Roger Marshall.

En Iowa, el demócrata Rob Sand está bien posicionado para convertirse en el próximo gobernador, mientras que Josh Turek, doble campeón paralímpico de baloncesto, espera convertirse en senador frente a la republicana Ashley Hinson, actualmente diputada.