Los errores más comunes al momento de renovar una casa, según los expertos de Property Brothers

Drew y Jonathan Scott, de Property Brothers, son un dúo indiscutido a la hora de pensar en la renovación de una casa. Los hermanos canadienses tienen el aval global en la materia luego de años de mostrar cómo transformaban propiedades desastrosas en hogares de ensueño a través de distintos programas como Property Brothers: Comprando y vendiendo, Brother vs. Brother, Property Brothers: At Home y Celebrity IOU.

Durante 2024, su trabajo se difundió en No odies tu casa, un reality donde ponen en práctica “sus superpoderes de renovación” para ayudar a los propietarios que odian donde viven, pero no tienen la opción de mudarse. A lo largo de los capítulos, el programa deja una serie de interesantes enseñanzas sobre los principales errores que se cometen cuando se redecora el hogar, especialmente útiles para tener en mente e intentar no cometerlos.

Drew y Jonathan Scott, los conductores del programa Property Brothers https://www.instagram.com/propertybrothers/

Los cinco errores que no se deben cometer al renovar el hogar, según Property Brothers

Los expertos de Arquitectura y Diseño han recopilado los principales “por favor, ¡no lo hagas!” de Property Brothers. Aunque sobre gustos no hay nada escrito, reflexionar sobre estas decisiones puede hacer la diferencia entre lograr un ambiente soñado o vivir una pesadilla.

Generar divisiones

Drew y Jonathan tiran paredes, nunca las levantan. Si se está pensando una renovación para separar la cocina de la sala, hacerlo con una pared es un error que se puede pagar caro. Si el espacio está mal delimitado, una pared nunca es la respuesta para estos especialistas. Los muros tienden a quitarle amplitud a todos los ambientes, disminuir su luminosidad y muchas veces, generar una distribución general problemática para la circulación cotidiana en la casa.

Colocar un mix de pisos

Se trate de madera flotante, porcelanato o cemento alisado, nada justifica que cada ambiente posea un revestimiento distinto en el suelo. Parte de la clave de los buenos ambientes abiertos es, justamente, que todos poseen el mismo tipo de piso.

Levantar muros para renovar el hogar es el peor error para los expertos. (propertybrothers)

No delimitar espacios

Construir un ambiente abierto no es lo mismo que generar uno confuso. Si se tira una pared para integrar espacios, es importante tener claro cuáles son los límites de cada uno. Las alfombras, los estantes y la disposición de los muebles son las herramientas con la que esa diferenciación de zonas puede y debe marcarse.

El shock de color, mejor lejos de las paredes

Muchas personas que quieren darle un vuelco al estilo del hogar encaran la reforma buscando los tonos más impactantes en las góndolas de pintura para muros. Para Property Brothers, ese es un error muy usual que solo implica perder tiempo y dinero. Las paredes del hogar deben mantenerse neutras para que, justamente, la renovación se luzca. Si se es amante del amarillo o los tonos fosforescentes, se pueden buscar elementos decorativos para integrarlos, pero no es bueno aplicarlos directamente en las paredes.

Los revestimientos para el piso son maravillosos, lo importante es elegir uno.( propertybrothers)

Usar un solo punto de luz

Este es un error comúnmente cometido, y los expertos recomiendan tener múltiples fuentes de luz en una misma habitación. De esta forma, se puede ajustar la intensidad lumínica del espacio y crear una atmósfera más acogedora.

El secreto radica en seleccionar diversos artefactos, como lámparas de pie, de mesa e incluso focos, y combinarlas según el momento y la necesidad. Contar con varias fuentes de luz permite no solo iluminar áreas específicas de la habitación, sino también destacar elementos decorativos y mejorar la funcionalidad del espacio.