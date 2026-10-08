Los Guardianes aplastan 9-3 a los Medias Blancas y sobreviven en los playoffs

Con un triple de Jo Adell que vació las bases y ayudó a sellar la victoria, los Guardianes de Cleveland aplastaron este miércoles por 9-3 a los Medias Blancas de Chicago y se mantienen con vida en los playoffs de las Grandes Ligas de Béisbol.

Luego de perder dos partidos en casa en esta serie divisional de la Liga Americana al mejor de cinco, Cleveland necesitaba una victoria a domicilio para evitar la eliminación y lo logró con contundencia.

En el Guaranteed Rate Field, los locales golpearon primero con un doble de Kyle Teel que permitió anotar a Sam Antonacci en la primera entrada.

Pero Cleveland reaccionó en el tercer episodio con un sencillo de Steven Kwan y un triple de Adell que vació las bases para poner a los Guardians 4-1 arriba.

Chicago recortó distancias en la cuarta entrada y mantuvo la pelea mientras ambos equipos recurrían ampliamente a sus relevistas.

Pero los Guardianes ampliaron su ventaja en la quinta, cuando José Ramírez conectó un doble, se robó la tercera base y pasó él mismo por home antes de aportar un triple de dos carreras en la octava.

En la última entrada cayeron dos carreras más para Cleveland, que sobrevive a Chicago y aspira a enfrentar al ganador de la serie entre los Tampa Bay Rays o los Yankees de Nueva York.

Los Rays, que lideran la serie 2-0, buscarán barrer a los neoyorquinos en el Yankee Stadium más tarde este mismo miércoles.

La Serie Divisional de la Liga Americana continúa el jueves en Chicago, donde los Medias Blancas tendrán otra oportunidad de prolongar una temporada de ensueño, después de tres campañas consecutivas con 100 derrotas, y avanzar a los playoffs contra todo pronóstico.

También el miércoles, los Dodgers de Los Ángeles, que lideraban la serie por 2-1, buscaban cerrar su eliminatoria de la Liga Nacional en Atlanta ante los Bravos.

Por su parte, los Padres de San Diego están abajo 2-1 en la serie y necesitan una segunda victoria consecutiva en casa para mantenerse con vida frente a los Cerveceros de Milwaukee.