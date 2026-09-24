Los hutíes de Yemen "no reciben directrices" de Teherán, dice el presidente iraní

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, aseguró que los hutíes de Yemen "son responsables de sus propios actos" y "no reciben directrices" de Teherán, según declaró en una entrevista emitida el jueves por Fox News.

"Los hutíes son responsables de sus propias acciones. No reciben directrices de nosotros", dijo Pezeshkian, y añadió que tenían "contactos con ellos", pero "no existe una relación sistemática".

El movimiento proiraní de los hutíes ha tomado el control este mes del estrecho de Bab el Mandeb, puerta de entrada al mar Rojo, en unos combates que se saldaron con cientos de muertos. También han atacado objetivos sauditas, incluida la capital, Riad, por primera vez en años.