Los Knicks pinchan en Indiana y rozan la eliminación en la Copa NBA

Los New York Knicks dijeron prácticamente adiós este viernes a la defensa de su título de la Copa NBA al caer 106-104 frente a los Indiana Pacers, que los deja en el fondo de su grupo con un registro de 0-2.

A continuación las escenas más destacadas de esta jornada de la NBA, cuyos partidos cuentan tanto para la Copa NBA como para la temporada regular de la liga de básquet norteamericana:

- Reacción frustrada -

Después de su derrota ante los Philadelphia 76ers en la fecha inaugural, los Knicks estaban obligados a obtener un triunfo este viernes en Indianápolis.

Los Pacers, además, competían sin su estrella, Tyrese Haliburton, que está parado desde el 26 de octubre por una lesión de isquiotibiales.

Aún así, la intensidad de los locales explotó las deficiencias mostradas por los Knicks en este arranque de temporada, en el que están muy lejos del nivel con el que conquistaron el anillo el pasado junio.

Los Pacers cargaron el peso ofensivo en su juego interior, con 50 puntos de sus puntos anotados en la pintura por 30 de Nueva York.

El pívot croata Ivica Zubac, con 12 puntos y 13 rebotes, y el camerunés Pascal Siakam, con 19 tantos, aprovecharon la falta de centímetros de los Knicks, que extrañan la protección del aro que ofrecía Mitchell Robinson, ahora en los Boston Celtics.

Karl-Anthony Towns se vio superado en defensa pero terminó con 23 puntos y 15 rebotes. El dominicano-estadounidense encadenó así su duodécimo doble-doble consecutivo desde que arrancó la campaña, una cifra que no había logrado ningún jugador de los Knicks.

De la mano de Jalen Brunson, autor de 33 puntos y 11 asistencias, los visitantes dieron un empujón final en busca de una de sus características remontadas.

Los Knicks estaban 106-98 abajo a sólo 1 minuto y 49 segundos para el final, pero canastas consecutivas de Towns, Brunson y Mikal Bridges redujeron la desventaja a 106-104.

Siakam perdió después el balón en un saque de banda y los Knicks dispusieron de 2,8 segundos para una última posesión.

Towns recibió la pelota pero optó por un tiro lejano a la media vuelta que escupió el aro en medio del júbilo de las gradas del Gainbridge Fieldhouse.

Los Knicks, últimos del Grupo B de la Conferencia Este, recibirán a los Cleveland Cavaliers y el Miami Heat en los dos últimos juegos de la primera fase.

- Giannis y Adebayo machacan a Cleveland -

En Miami, el Heat aprovechó la visita de unos deprimidos Cavaliers para anotarse su tercer triunfo consecutivo, por marcador de 133-121.

Tras un arranque de temporada de pesadilla, con cuatro derrotas seguidas, Miami empieza a acoplar las piezas alrededor de su nuevo líder, Giannis Antetokounmpo.

Este viernes el astro griego formó una dupla demoledora con el pívot Bam Adebayo, logrando 37 puntos cada uno.

Para Adebayo, que también capturó 14 rebotes, fue la mayor anotación desde que en marzo firmó su histórica actuación de 83 puntos, segundo registro más alto en la historia de la NBA.

Miami quedó con un registro de 6-6 en la fase regular y de 2-0 en la Copa, aupándose como líder en solitario del Grupo B del Este.

Cleveland, en cambio, acumula tres derrotas en sus últimos cuatro partidos y las perspectivas de éxito de su apuesta continuista siguen menguando.

Donovan Mitchell anotó 25 puntos y James Harden otros 20 para unos Cavaliers que tenían la sensible ausencia en la pintura del pívot Evan Mobley.

- La magia de Wagner -

Frente a su público, Orlando Magic derrotó 107-99 a los Milwaukee Bucks con recital del alemán Franz Wagner.

El alero rozó el primer triple doble de su carrera con 35 puntos, 9 rebotes y 12 asistencias. El escolta Desmond Bane lo secundó con 21 puntos, en una secuencia de 6 triples de 10 intentos.

El Magic no ha tenido un buen arranque de curso, con un registro de 5-7, pero en la Copa NBA suma un pleno de dos triunfos que le da esperanzas de avanzar a la fase de eliminatorias de diciembre.

Por Milwaukee, último del Este con un triunfo en 13 partidos, el mexicano-estadounidense Jaime Jáquez Jr. fue el máximo anotador con 22 puntos partiendo desde el banco.