Los Knicks restauran el honor con su primera victoria de la temporada

Después de tres derrotas al hilo, los New York Knicks derrotaron el martes 111-97 a los Detroit Pistons y acabaron con uno de los peores inicios de la historia de un defensor del título de la NBA.

A continuación las escenas más destacadas de la jornada del martes de la liga de básquet norteamericana:

- Towns rescata a Knicks -

Frente a su público en el Madison Square Garden, los Knicks tiraron de orgullo para inaugurar su casillero de victorias en el cuarto partido del curso.

El registro de 0-3 que cargaban era el peor para un vigente campeón de la liga norteamericana desde el de los Dallas Mavericks en la temporada 2011-2012.

De haber caído ante los Pistons, un equipo hasta hoy invicto, Nueva York hubiera sido el primer campeón en comenzar una temporada con 0-4 desde los Boston Celtics en 1969-1970.

De la mano de un colosal Karl-Anthony Towns, que logró 27 puntos y 20 rebotes, los Knicks evitaron este rídiculo con una reacción de orgullo después de ir perdiendo por 13 puntos en la primera mitad frente a Detroit.

Los locales reaccionaron antes del descanso, marchándose al vestuario 51-50 arriba. Después se despegaron en el marcador con un parcial de 11-0 en el arranque del tercer cuarto.

Los Pistons de Cade Cunningham, que logró 19 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias, encajaron así la primera derrota de la temporada y dejan a la Conferencia Este sin ningún equipo imbatido.

- El mejor Wemby -

Los San Antonio Spurs, víctimas de los Knicks en las pasadas Finales, machacaron 130-103 a los Sacramento Kings con 29 puntos en 27 minutos de Victor Wembanyama, su mayor anotación en esta naciente temporada.

El fenómeno francés agregó 10 rebotes y 5 tapones en una noche en la que tuvo la inesperada colaboración desde el banco de Justin Champagnie.

El alero bombardeó a Sacramento con 8 triples y un total de 26 puntos. Champagnie, que este curso ha perdido la titularidad en detrimento del joven Dylan Harper (13 puntos), sumaba ya 8 triples de 10 intentos al descanso, cuando San Antonio mandaba por 80-54.

Los Spurs mejoraron su registro a 2-2, mientras que los Kings cierran la clasificación de la Conferencia Oeste con 0-4.

- Plaga de lesiones -

La NBA vio como se sumaban este martes nuevas superestrellas a la ya amplia lista de lesionados en apenas la primera semana de competición.

Anthony Edwards, la joven figura de los Minnesota Timberwolves, estará fuera unos dos meses por una lesión de rodilla que le obligará a pasar por el quirófano.

Este martes también se confirmó que Kawhi Leonard, líder de los Toronto Raptors, tendrá que parar al menos una semana por problemas de rodilla y también que Jaren Jackson Jr, pívot All-Star de Utah Jazz, causará baja el próximo mes y medio como mínimo también por una lesión de rodilla.

En los últimos días también ingresaron en la enfermería jugadores de calibre All-Star como Paolo Banchero (Magic) y Jalen Duren (Pistons).

El caso más grave hasta el momento es el del alero Jalen Williams, una de las figuras del candidato Oklahoma City Thunder, que podría estar fuera de combate toda la temporada por la fractura de peroné y dislocación del tobillo izquierdo que sufrió el domingo.