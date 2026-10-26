Los Knicks se olvidan de ganar en la NBA y LeBron sufre primera derrota con Sixers

Los New York Knicks encajaron este domingo su tercera derrota al hilo, frente al Orlando Magic por 111-102, y firmaron el peor inicio de temporada de un defensor del título de la NBA en la última década.

A continuación las escenas más destacadas de la jornada del domingo de la liga de básquet norteamericana, que también vivió la primera derrota de LeBron James con el uniforme de los Philadelphia 76ers.

- Lesiones de Williams y Suggs -

Frente a su público en el Madison Square Garden, los Knicks dejaron una preocupante imagen ante Orlando para colocarse con un asombroso registro de 0-3.

Ningún equipo campeón comenzaba de esta forma la defensa del título desde los Dallas Mavericks en la temporada 2011-2012.

Las dos primeras derrotas de Nueva York fueron ante los Sixers y los Celtics, sus rivales en la Conferencia Este. La del domingo, en cambio, se produjo ante un Magic que no había ganado un partido todavía y que estaba huérfano de su líder, el lesionado Paolo Banchero.

Jalen Brunson anotó 28 puntos y Karl-Anthony Towns y OG Anunoby otros 22 cada uno para unos Knicks lastrados por su falta de puntería desde la línea exterior, con 9 triples convertidos de 38 intentos (24%).

El desacierto ofensivo fue especialmente pronunciado en el último cuarto, cuando los Knicks colapsaron pese a tener 10 puntos de ventaja a nueve minutos del final.

Orlando encadenó 11 puntos seguidos, nueve de ellos del alemán Franz Wagner, y provocó un cortocircuito en unos Knicks bajo una enorme presión por sacudirse su mala racha.

Wagner rozó el triple doble con 23 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias.

La alegría de Orlando por el triunfo, el primero del entrenador debutante Sean Sweeney, se tornó en preocupación cuando el base Jalen Suggs se lesionó la rodilla derecha en una entrada a canasta a dos minutos para el final.

Una lesión aún más inquietante se vivió en Oklahoma City, donde Jalen Williams fue retirado en camilla en el tramo final del triunfo del Thunder por 108-101 ante Los Angeles Clippers.

El alero All-Star se lastimó la pierna izquierda en una mala caída desatando la angustia entre compañeros como Shai Gilgeous-Alexander (34 puntos), que se tapó las lágrimas con el uniforme mientras observaba a Williams tendido sobre la pista.

Parte fundamental del Thunder campeón en 2025, Williams estuvo de baja más de la mitad de la pasada temporada por diversos problemas físicos.

- Detroit vuelve a dominar el Este -

Después de tres victorias consecutivas, los nuevos Sixers de LeBron y Jaylen Brown hincaron la rodilla el domingo 106-93 ante los Detroit Pistons.

James, que descansó el sábado, regresó con un discreto registro de 18 puntos, 2 rebotes y 5 asistencias.

Brown tampoco estuvo a su nivel habitual, con 16 puntos, mientras Tyrese Maxey llegó a los 29.

Los Sixers no contaron con sus otros dos titulares: Joel Embiid, reservado por precaución, y el joven VJ Edgecombe.

En los Pistons Cade Cunningham brilló con 26 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias en el primer partido sin el pívot All-Star Jalen Duren, que estará al menos dos semanas de baja.

Detroit, líder del Este en la pasada fase regular, es el único invicto hasta ahora en la conferencia con un inmaculado registro de 3-0.

- Infalibles Lakers -

Luka Doncic fue el primer jugador en superar los 50 puntos en un partido de la naciente temporada, en la victoria de Los Angeles Lakers por 132-123 de visita ante Utah Jazz.

El base, máximo anotador de la pasada campaña, firmó una sensacional cuenta de 52 puntos, 8 rebotes y 10 asistencias en 38 minutos en pista.

Doncic también estuvo excelente desde la línea exterior, con 8 triples convertidos, en una noche en que los Lakers se sobrepusieron al fulgurante arranque de Utah, que tomó una ventaja de 47-29 en el primer cuarto.

La franquicia angelina, con Doncic como líder máximo tras la partida de LeBron, luce un ilusionante registro de 3-0 en el Oeste.