Los medios de noticias CNN y Ms Now, sin acceso a la Casa Blanca

Los medios estadounidenses CNN y Msnow informaron que el gobierno les negó el acceso a la Casa Blanca el sábado, un día después de que Donald Trump anunciara esta medida en su contra por difundir lo que él califica de "noticias falsas".

Ambos medios denunciaron la medida como una violación de la Constitución de EE.UU. y prometieron seguir informando sobre el gobierno.

Se espera que ambos lleven las prohibiciones ante los tribunales para recuperar el acceso a la residencia presidencial.

"La Casa Blanca pertenece al pueblo estadounidense y las decisiones que se toman dentro se financian con nuestros impuestos", dijo Msnow, antes MSNBC, en X.

"Tenemos un derecho, amparado por la Constitución de EE.UU., a hacer nuestro trabajo periodístico sin trabas ni interferencias por parte del gobierno, y esta prohibición es un ataque ilegal contra este derecho fundamental", dijo la CNN.

No hubo información inmediata de Politico, otro medio afectado.

Al ser consultada, la Casa Blanca remitió a la AFP las declaraciones de Trump del viernes, en las que anunció las prohibiciones.

El republicano de 80 años —que desde hace tiempo mantiene una relación incendiaria con los medios tradicionales— advirtió que otros medios podrían correr la misma suerte, aunque no precisó cuáles.

"Me enorgullece anunciar que, con efecto inmediato, estoy prohibiendo a Fake News CNN, Msnow… y Politico… el acceso a la Casa Blanca como resultado de su constante 'cobertura' de NOTICIAS FALSAS", dijo Trump en su plataforma Truth Social.

El republicano añadió que "los medios de comunicación no deberían poder escribir o informar constantemente FICCIONES y MENTIRAS cuando cubren al Presidente de los Estados Unidos".

Trump arremete constantemente contra los medios cuya cobertura le desagrada. Ha presentado múltiples demandas por difamación contra medios de comunicación, atacado a la prensa en Truth Social y agredido verbalmente a varios reporteros —sobre todo mujeres—, entre ellas la presentadora Kaitlan Collins de CNN.