Los millones de dólares que recibirá Vanessa Bryant por las fotos del accidente de Kobe

escuchar

Luego de casi tres años en juicio, el condado de Los Ángeles, California, acordó pagarle 28,85 millones de dólares a Vanessa Bryant por la filtración de las imágenes del accidente de helicóptero en el que fallecieron su esposo, el exbasquetbolista de Los Ángeles Lakers Kobe Byrant, y su hija, Gianna. El acuerdo de compensación incluye los US$15 millones que le habían pagado en 2022 a la viuda de la estrella de la Asociación Nacional de Basquetbol (NBA).

Kobe Bryant, de 41 años, y su hija, Gianna, de 13, perdieron la vida en un accidente aéreo en la mañana del 26 de enero de 2020. En la aeronave también se encontraban a bordo seis amigos de la familia y el piloto, Ara Zobayan. El grupo se dirigía a la ciudad de Thousand Oaks para jugar un partido de básquetbol en la Academia Mamba Sports, fundada por el basquetbolista. No hubo sobrevivientes tras el percance.

Luego del siniestro, el nombre y fotografías de la estrella fueron titulares en cientos de medios internacionales. Vanessa Bryant presentó una denuncia en la que alegó que algunos oficiales del Departamento del Sheriff y el Departamento de Bomberos compartieron las fotografías de los cuerpos de Kobe y Gianna sin su autorización, por lo que invadieron la privacidad de la familia. “No entiendo cómo alguien puede no tener consideración por la vida y, en cambio, elige aprovechar esa oportunidad para fotografiar a personas sin vida para su propia diversión”, señaló la viuda a The New York Times durante el proceso legal.

El lugar en el que cayó el helicóptero que trasladaba a Kobe Bryant, una zona de difícil acceso en California DPA

Un acuerdo “justo”

En agosto de 2022, el condado de Los Ángeles pagó una indemnización de US$16 millones a favor de la familia de Bryant, pero el monto fue modificado a US$15 millones debido a un error administrativo del tribunal. Este martes, las autoridades llegaron a un acuerdo final tras la demanda.

Luis Li, abogado de los Bryant y miembro del grupo Wilson Sonsini, anunció la victoria del litigio. “Vanessa luchó por su marido, su hija y todos en la comunidad que vieron a sus familiares fallecidos ser tratados de forma poco respetuosa. Esperamos que su victoria en el juicio y este acuerdo puedan poner fin a este tipo de prácticas”, expresó a través de un oficio obtenido por varios medios estadounidenses. El documento también fue difundido por la periodista Meghann Cuniff en Twitter.

Una periodista difundió el comunicado de la victoria legal de Vanessa Bryant @meghanncuniff/Twitter

Por su parte, Mira Hashmall, representante legal del condado, consideró que el acuerdo fue “justo y razonable”, ya que la suma millonaria blindaría a Los Ángeles de “nuevas acciones legales” que pudieran presentar las hijas de Vanessa y Kobe Bryant, así como los honorarios de los respectivos abogados. “Esperamos que ella y sus hijas puedan recuperarse tras su pérdida”, señaló Hashmalll en el comunicado.

Los familiares de los otros pasajeros a bordo del helicóptero también fueron beneficiados por el acuerdo legal. El jurado otorgó US$15 millones a Chris Chester, debido a que su esposa e hija fueron víctimas del accidente. Otras dos familias recibieron US$1,25 millones cada una en 2021. El acuerdo de Bryant tendrá que ser validado por un juez federal y se espera que Vanessa done las ganancias a su Fundación Deportiva Mamba & Mambacita, que cambió de nombre en honor a su esposo e hija.

LA NACION