Los nominados a las principales categorías de los Grammys

La cantante británica Raye y la española Rosalía encabezan la lista a los premios Grammy, con once y nueve nominaciones respectivamente.

Les siguen las intérpretes de country estadounidense Ella Langley y Miranda Lambert, la estrella del pop Olivia Rodrigo y la rockera Phoebe Bridgers, todas empatadas con siete oportunidades de llevarse el oro.

A continuación los nominados a las principales categorías de la 69ª edición de los Premios de la Academia de la Grabación que serán entregados el 7 de febrero en Los Ángeles:

- Álbum del año -

"Lost Weekend" - Phoebe Bridgers

"The Art of Loving" - Olivia Dean

"Dandelion" - Ella Langley

"The Romantic" - Bruno Mars

"This Music May Contain Hope" - Raye

" Seem Pretty Sad for a Girl So in Love" - Olivia Rodrigo

"Lux (Complete Works)" - Rosalía

"The Life of a Showgirl" - Taylor Swift

- Grabación del año -

"Man I Need" - Olivia Dean

"Choosin' Texas" - Ella Langley

"I Just Might" - Bruno Mars

"Where is My Husband!" - Raye

"The Cure" - Olivia Rodrigo

"Berghain" - Rosalía, Bjork y Yves Tumor

"The Fate of Ophelia" - Taylor Swift

"Dracula" - Tame Impala con Jennie

- Canción del año -

"Berghain" - Bjork, Noah Goldstein, Jake Miller, Rosalía & Dylan Wiggins, compositores (Rosalía, Bjork and Yves Tumor)

"Choosin' Texas" - Luke Dick, Miranda Lambert, Ella Langley & Joybeth Taylor, compositores (Ella Langley)

"The Cure" - Daniel Nigro & Olivia Rodrigo, compositores (Olivia Rodrigo)

"Hate that I Made You Love Me" - Ariana Grande, Max Martin & Ilya Salmanzadeh, compositores (Ariana Grande)

"I Knew It, I Knew You (From Toy Story 5)" - Jack Antonoff & Taylor Swift, compositores (Taylor Swift)

"Man I Need" - Olivia Dean, Tobias Jesso Jr. & Zach Nahome, compositores (Olivia Dean)

"Risk It All" - Dernst Emile II, James Fauntleroy, Philip Lawrence & Bruno Mars, compositores (Bruno Mars)

"Where is My Husband!" - Raye & Mike Sabath, compositores (Raye)

- Mejor artista nuevo -

Angine de Poitrine

Geese

Ella Langley

Slayyyter

Sienna Spiro

Don Toliver

Remi Wolf

The Womack Sisters

- Mejor interpretación pop solista -

"Man I Need" - Olivia Dean

"Risk It All" - Bruno Mars

"Where is My Husband!" - Raye

"The Cure" - Olivia Rodrigo

"Sauvignon Blanc" - Rosalía

- Mejor interpretación pop de dúo o grupo -

"Runway" - Lady Gaga & Doechii

"Bring Your Love" - Madonna & Sabrina Carpenter

"Click Clack Symphony" - Raye & Hans Zimmer

"The Life of a Showgirl" - Taylor Swift & Sabrina Carpenter

"Dracula" - Tame Impala & Jennie

- Mejor álbum de pop vocal -

"The Art of Loving" - Olivia Dean

"Petal" - Ariana Grande

"The Romantic" - Bruno Mars

"This Music May Contain Hope" - Raye

"You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love" - Olivia Rodrigo

- Mejor álbum de rap -

"Dillagence II" - Busta Rhymes

"Am I the Drama?" - Cardi B

"God Gotta Afro & Gold Hoops" - Rapsody

"Octane" - Don Toliver

"Everything is a Lot" - Wale

"Bully - Deluxe" - Kanye West

- Mejor álbum de música alternativa -

"I Must Be Dreaming" - Alabama Shakes

"Lost Weekend" - Phoebe Bridgers

"Music, Fashion, Film" - Charli XCX

"Getting Killed" - Geese

"The Mountain" - Gorillaz

"Lux (Complete Works)" - Rosalía

- Mejor video musical -

"Lost Boys" - Phoebe Bridgers

"Storm" - Gener8ion and Yung Lean

"Hate that I Made You Love Me" - Ariana Grande

"Click Clack Symphony" - Raye

"Berghain" - Rosalía

- Mejor álbum de música global -

"Equilibrivm" - Anitta

"Oriade" - Davido

"Hope!!" - Angelique Kidjo

"Starrgirl" - Ayra Starr

"Love is a Kingdom" - Tems

— Compositor del año, no clásico -

Amy Allen

Édgar Barrera

Raye

Joybeth Taylor

Theron Thomas

— Mejor álbum de pop latino -

"No me arrepiento de sentir tanto" - Karol G

"Femme Fatale" - Mon Laferte

"MUDA" - Carín León

"¿Dónde es el after?" - Rawayana

"Bendito Verano" - Elena Rose

— Mejor álbum de música urbana latina -

"Cosa Nuestra: Capítulo 0" - Rauw Alejandro

"Omerta" - J Balvin y Ryan Castro

"Hopi Sendé" - Ryan Castro

"Omakase" - Álvaro Díaz

"El Green Print: La Saga (Disc 1) - Feid vs Ferxxo" - Feid

"Do Not Disturb: Late Checkout" - Young Miko

— Mejor álbum de rock o música alternativa latina -

"FREE SPIRITS" - Ca7riel & Paco Amoroso

"Taracá" - Jorge Drexler

"La vida era más corta" - Milo J

"JuanesTeban" - Juanes

"Shine" - Fito Páez

- Artistas con más nominaciones -

Raye - 11

Rosalía - 9

Phoebe Bridgers - 7

Miranda Lambert - 7

Ella Langley - 7

Olivia Rodrigo - 7