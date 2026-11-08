Los Nuggets frenan a los Pacers y se imponen en el partido de la NBA en México

Nikola Jokic anotó 19 puntos y capturó 13 rebotes para liderar a los Denver Nuggets en su victoria 114-102 sobre los Indiana Pacers este sábado, en el partido de la NBA disputado en Ciudad de México, donde resistieron la reacción de su rival en la segunda mitad.

El serbio, tres veces elegido Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA, también repartió ocho asistencias y se quedó a las puertas de un triple-doble.

Cameron Johnson aportó 18 puntos y Jamal Murray sumó otros 16 para Denver, que vio cómo su ventaja de 27 puntos se reducía a siete a mitad del último cuarto, pero logró conservar la victoria ante más de 20.000 espectadores que llenaron el Arena CDMX.

El camerunés Pascal Siakam fue el máximo anotador del encuentro, con 23 puntos para Indiana.

La liga disputó en México su decimosexto partido de temporada regular. Si se suman los 19 encuentros de pretemporada celebrados en el país, México es el territorio que más partidos de la NBA ha albergado fuera de Estados Unidos y Canadá.

Los Pacers, nuevamente sin el lesionado Tyrese Haliburton, comenzaron con una ventaja de 5-0 y ganaban 7-4 cuando Denver respondió con un parcial de 10-0 para tomar una delantera que ya no perdería.

Los Nuggets llegaron a tener 27 puntos de ventaja y se fueron al descanso con un contundente 64-41.

Indiana reaccionó con un tercer cuarto de 37 puntos y se acercó a 102-95 gracias a una bandeja en carrera de Jarace Walker cuando quedaban 7 minutos y 27 segundos.

Denver respondió rápidamente con una canasta de Spencer Jones y un espectacular mate de Aaron Gordon para contener el intento de remontada de los Pacers.

Knicks se imponen a los Cavaliers

El encuentro en Ciudad de México fue uno de los siete programados para este sábado.

Los campeones New York Knicks se impusieron 109-97 sobre los Cleveland Cavaliers detrás de 29 puntos del dominicano Karl-Anthony Towns en el Rocket Arena de Cleveland.

El cuadro neoyorquino suma su tercera victoria consecutiva y quinta de la temporada después de iniciar perdiendo cuatro de los primeros seis juegos.

Towns, de 30 años y uno de los referentes del equipo, sumó su noveno doble-doble consecutivo para iniciar la temporada con 29 puntos y 13 rebotes.

"Mi padre siempre me enseñó sobre la importancia de conseguir rebotes", dijo Towns. "Quiero darle la tranquilidad a mis compañeros de que si fallan yo estoy ahí para ayudarles".

"Cuando era joven quería demostrar que soy bueno en este juego, con el paso del tiempo te das cuenta que no puedes complacer a todo el mundo y que lo importante es ganar".

Como tantas veces en esta gloriosa era de los Knicks, el escolta Jalen Brunson fue el máximo anotador con 31 puntos en 34 minutos.

Era el segundo partido en noches consecutivas para los Cavs que venían de derrotar a los Philadelphia 76ers en su debut en la Copa NBA.

Los Knicks lideraron hasta por 19 puntos en la recta final del tercer cuarto en una noche que se definió desde los puntos en segundas oportunidades donde lograron imponerse por 26-8.

El alero de origen panameño, Donovan Mitchell, fue el máximo anotador de los Cavaliers con 37 puntos conectando cinco de sus 13 intentos desde la línea de tres.

Cleveland iguala su récord en la temporada a cinco triunfos y cinco derrotas en la séptima posición de la Conferencia Este.