Los números que ilustran la arrolladora victoria demócrata en EEUU

Los demócratas se hicieron con el poder en el Congreso y en varias gobernaciones este martes en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, un resultado que reflejó un repudio a la agenda de Donald Trump.

Estas son las cifras que explican la victoria histórica de esta noche.

Alta participación anticipada

En Estados Unidos la votación se realiza en las urnas, y de forma anticipada por correo.

El total de votos no fue contabilizado aún, pero los estadounidenses depositaron más de 61,7 millones de papeletas antes de las elecciones de este martes, de acuerdo con el Election Lab de la Universidad de Florida.

Esta cifra, un récord para el voto anticipado en unas elecciones de medio mandato, impulsaron sin duda a los demócratas, que tradicionalmente recurren al sufragio por correo con más frecuencia que los republicanos.

Los números muestran una alta participación de afroestadounidenses, jóvenes y otros grupos que regularmente apoyan a los candidatos demócratas, reportó la Radio Pública Nacional.

El alza contribuyó a la ola electoral de este martes, en la que los demócratas se impusieron en contiendas claves y tomaron el control de ambas cámaras del Congreso.

Recaudación récord

En estas elecciones se registró un valor récord de 11.900 millones de dólares en gastos de campaña.

La cifra supera los 8.900 millones de 2022, de acuerdo con OpenSecrets, una instancia no partidista que analiza costos en la política estadounidense.

La recaudación en la campaña y la compra de propaganda aumentó en las contiendas de este año, impulsadas por los llamados comités de acción política.

Estas inversiones externas, lideradas por el aliado de Trump, el hombre más rico del mundo, Elon Musk, favorecieron a los republicanos en unos 360 millones de dólares.

Pero los candidatos demócratas demostraron ser expertos en recaudar sus propios fondos.

Los candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado gastaron una cifra sin precedentes de 3.700 millones de dólares de sus fondos de campaña, y los demócratas gastaron 800 millones de dólares más que los republicanos, según OpenSecrets.

En Texas, el candidato demócrata al Senado, James Talarico, rompió récords al amasar una impresionante cifra de 145 millones, superando en creces los 22 millones de dólares recabados por su rival republicano Ken Paxton, que se vio forzado a apoyarse en grupos externos para financiar su campaña.

Primeras victorias en décadas

La última vez que Kansas envió un demócrata al Senado fue hace 94 años.

Y este martes, Adam Hamilton desbancó a su rival republicano Roger Marshall.

Hamilton, pastor de una megaiglesia metodista que hasta hace poco estaba registrado como republicano, se convirtió en el primer demócrata en ganar una contienda por el Senado en este estado, en su mayoría rural y conservador, desde 1932.

Texas también votó azul por primera vez en décadas, y le dio a Talarico una arrolladora victoria para voltear un escaño en el Senado por Texas, algo no visto desde 1988, un año antes de que el político naciera.

El golpe fue doble para los republicanos, ya que la demócrata Gina Hinojosa, de ascendencia mexicana, desbancó al gobernador de Texas, Greg Abbott, en el cargo desde 2015.

Carolina del Sur también desafió la historia al dar la espalda a la senadora Darline Graham (quien había sido nombrada a principios de este año para ocupar el escaño de su difunto hermano, Lindsey Graham) y dar la victoria a la demócrata Annie Andrews.

Ningún demócrata de Carolina del Sur había sido elegido para el Senado desde 1998.

Cambio de los jóvenes y los latinos

Los jóvenes y los votantes latinos (dos segmentos del electorado estadounidense cruciales para Trump) se alejaron drásticamente del presidente y de su partido republicano, según mostraron las encuestas a boca de urna.

Los votantes hispanos habían ayudado a llevar a Trump al poder en 2016 e influyeron en su victoria en 2024, cuando se inclinaron por la demócrata Kamala Harris por un estrecho margen en la elección presidencial, 51% contra 48%, según Pew Research.

Sin embargo, en las últimas semanas, varios votantes latinos han expresado su enojo hacia Trump, diciendo que se sentían traicionados.

Esto quedó patente en las encuestas a la salida de urnas de NBC News el martes, cuando los votantes latinos respaldaron a los candidatos demócratas en una proporción de 62% frente a un 35% para los republicanos.

Los votantes jóvenes también se distanciaron de Trump.

NBC News informó que sus encuestas a pie de urna mostraron que los jóvenes de 18 a 29 años, tanto hombres como mujeres, votaron por los demócratas por un margen de 72% contra 25%.

Esto representa un cambio drástico respecto a 2024, cuando los votantes jóvenes se dividieron entre Trump y Harris.

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