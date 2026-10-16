Los precios del petróleo aumentan ante temores sobre el suministro global

Los precios del petróleo cerraron al alza el viernes, impulsados por dudas en torno al acuerdo entre Washington y Moscú sobre las compras de diésel ruso, mientras continúan las hostilidades en Medio Oriente.

El barril de Brent del Mar del Norte para entrega en diciembre ganó un 3,72% hasta 109,86 US$, después de haber alcanzado brevemente los 110 US$ por primera vez desde mayo.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en noviembre, avanzó un 3,51% hasta 101,41 US$.

El aumento de los precios del crudo ocurrió después de que un grupo bipartidista de legisladores presentara el viernes un proyecto de ley destinado a bloquear el acuerdo concluido por Donald Trump con Moscú para suministrar cantidades masivas de diésel ruso a los mercados estadounidense y mundial.

La Casa Blanca presentó este acuerdo como una forma de bajar el precio del petróleo y en particular del diésel, que ha alcanzado niveles récord en Estados Unidos.

Dado que el Congreso no se encuentra actualmente en sesión, el texto casi no tiene posibilidades de ser examinado antes de las elecciones legislativas de medio mandato a principios de noviembre.

"El repunte de los precios del petróleo se produce en un contexto de crecientes preocupaciones sobre las restricciones de suministro", aseguraron los analistas de Briefing.com.

Los temores se ven en particular "exacerbados por las amenazas de los hutíes de Yemen de llevar a cabo nuevos ataques contra Arabia Saudita", añadieron.

Los combatientes yemeníes han atacado en varias ocasiones instalaciones del gigante petrolero saudí Aramco.

"Los inversores contemplan asimismo la posibilidad de una intensificación de las acciones militares estadounidenses contra Irán después de las elecciones de medio mandato" en Estados Unidos, agregaron los expertos de Briefing.com.