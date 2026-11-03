Los precios del petróleo bajan ante la esperanza de una desescalada entre EEUU e Irán

Los precios del petróleo cerraron a la baja el martes ante la expectativa de los mercados de una solución diplomática entre Washington y Teherán, a pesar de nuevos bombardeos estadounidenses en Irán.

El barril de Brent del mar del Norte para entrega en enero perdió un 1,12%, hasta los 103,60 US$, tras oscilar durante la sesión entre los 100,80 y los 107,24 US$.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en diciembre, retrocedió un 0,38% hasta 96,09 US$.

"Los precios del petróleo vivieron una sesión muy volátil: tras recuperar parte del terreno perdido la víspera en las operaciones nocturnas, volvieron a caer con claridad por la mañana", subrayan los analistas de Briefing.com.

El presidente estadounidense, Donald Trump, escribió en su plataforma Truth Social: "Los precios del petróleo se desploman (...) porque la gente siente que no habrá guerra con Irán. Irán quiere un acuerdo, lo más rápido posible. ¡Podría ocurrir!".

Esto "probablemente explica en parte la caída de los precios del petróleo", estima Giovanni Staunovo, analista de UBS, en declaraciones a la AFP.

"En el transcurso de las dos o tres últimas semanas, una prima de riesgo considerable ha hecho subir los precios (...) ya que los operadores de mercado anticipaban nuevas perturbaciones en los flujos que atraviesan el Golfo", recuerda Stephen Schork, analista de The Schork Group, consultado por la AFP.

Antes de la apertura de los mercados estadounidenses, el petróleo comenzó la sesión al alza, tras informaciones publicadas el lunes por The Wall Street Journal (WSJ) que daban cuenta de bombardeos estadounidenses contra una isla en el estrecho de Ormuz.

"Construyeron una instalación antiaérea. Les llevó unos dos meses. Vimos cómo lo construían. En cuanto estuvo terminada, la atacamos anoche muy bien", dijo Trump en declaraciones a Fox News.

Estos bombardeos recuerdan que es "probablemente muy pronto para pensar que los riesgos de escalada han quedado atrás", según los analistas de ING.