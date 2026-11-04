Los precios del petróleo se desploman tras la victoria demócrata en las legislativas de EEUU

Los precios del petróleo se desplomaron con fuerza el miércoles ante las expectativas de una desescalada en Oriente Medio tras la contundente victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

El barril de Brent volvió a situarse por debajo del umbral simbólico de los 100 US$.

"Los mercados parecen interpretar los resultados de las elecciones como una señal de que Donald Trump podría ahora estar más dispuesto a encontrar un compromiso con Irán", comenta a la AFP Andy Lipow, analista de Lipow Oil Associates.

El precio del barril Brent del mar del Norte, para entrega en enero, cayó un 8,67% el miércoles hasta los 94,62 US$, registrando sus niveles más bajos desde principios de septiembre.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en diciembre, retrocedió un 8,29% hasta los 88,12 US$.

Trump reconoció el miércoles que la guerra con Irán fue determinante en el descalabro de su partido en las elecciones de mitad de mandato, después de que el vicepresidente JD Vance instara a los republicanos a ser "honestos" sobre el costo político de este conflicto impopular.

Una vez que el nuevo Congreso se instale en enero, "la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y en el Senado podría tratar de limitar la financiación destinada a la guerra", lo que "podría obligar a Donald Trump" a poner fin al conflicto, añade Andy Lipow.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, declaró el miércoles que la guerra en Irán debía "terminar".

Con "negociaciones creíbles y perspectivas de un transporte marítimo más seguro por el estrecho de Ormuz, los precios del petróleo podrían bajar de forma duradera", estima Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote.

El Brent ha perdido cerca de un 20% desde su cierre del viernes, bajo el efecto de un renovado optimismo sobre las conversaciones diplomáticas, tras varias semanas de temor a una intensificación del conflicto.

El martes, el presidente estadounidense intentó contener las especulaciones sobre una reanudación de los bombardeos.

"Parece que estamos obteniendo todo lo que queremos", declaró al Financial Times, en una aparente alusión a las conversaciones con los iraníes.

Pero, en este punto, "ni Washington ni Teherán han cambiado de posición en las negociaciones", recuerda Lipow.

"Si se lanzaran misiles esta noche, el escenario podría invertirse por completo ya mañana".