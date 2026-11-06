Los precios del petróleo se estabilizan tras una semana en caída

Los precios del petróleo se mantuvieron prácticamente sin cambios el viernes, ya que los inversores prefirieron mantenerse prudentes ante el riesgo geopolítico aún presente en Oriente Medio, al término de una semana marcadamente bajista.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en enero ganó un 0,03% hasta los 98,32 US$.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en diciembre avanzó un 0,34% hasta los 90,83 US$.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad al Thani, "debatieron los esfuerzos diplomáticos dirigidos a reducir las tensiones en la región", informó el despacho del emir en un comunicado difundido el viernes.

Las negociaciones diplomáticas que implican a Teherán y Washington se han intensificado recientemente bajo los auspicios del mediador catarí y han hecho caer esta semana los precios del petróleo por debajo de la barrera de los 100 US$ por barril.

"La escasez de crudo vinculada al conflicto en Oriente Medio está en gran medida resuelta. Los flujos de petróleo procedentes de Oriente Medio han vuelto a niveles similares a los anteriores a la crisis", aseguran los expertos de Eurasia Group.

La presión sobre los precios también se ha reducido por las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

"Dado que los demócratas han obtenido la mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, los actores del mercado parecen considerar ahora que una resolución del conflicto con Irán es cada vez más probable", escribe Barbara Lambrecht, de Commerzbank.

"Sin embargo, el riesgo de una nueva escalada" entre Washington y Teherán "no está en absoluto descartado", añade.

El transporte marítimo sigue siendo blanco de ataques en la región del estrecho de Ormuz, y "los transportistas continúan aplicando un fuerte recargo sobre los costos del crudo y del flete", señalan los analistas de Eurasia Group.