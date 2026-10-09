Los precios del petróleo suben ante la llegada del huracán Isaías a EEUU

Los precios del petróleo cerraron con una ligera alza el viernes, ante el temor del mercado de posibles perturbaciones en el suministro a medida que el huracán Isaías se aproxima hacia el sur de Estados Unidos.

El precio de barril de Brent del mar del Norte, para entrega en diciembre, ganó un 0,42% hasta 104,72 US$.

La referencia estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en noviembre, subió un 0,39% hasta 91,85 US$.

Isaías, de categoría 3, registra vientos máximos sostenidos de 195 km/h y se ubica a 310 km de Pensacola, Florida, dijo el Centro Nacional de Huracanes (NHC), con sede en Miami.

"Se espera que el huracán recorte la oferta (de crudo) procedente del Golfo de México", dijo a la AFP Andy Lipow, analista de Lipow Oil Associates.

Según él, "entre cinco y siete millones de barriles podrían perderse durante el evento".

El mercado ya está bajo presión por las guerras en Ucrania y en Medio Oriente.

"A pesar de recientes análisis que muestran que los flujos de petróleo que transitan por el estrecho de Ormuz han vuelto (...) a niveles previos a la guerra, Irán ha aumentado sus ataques contra barcos que utilizan esta vía marítima", indicó en una nota David Morrison, de Trade Nation.

Estos ataques "han llevado de nuevo a una interrupción casi completa del tráfico" en el paso clave para el comercio global de hidrocarburos, agregó.

Pero esa presión alcista ha logrado ser atenuada por los comentarios del presidente Donald Trump, quien descartó el jueves nuevos ataques contra Irán antes de las elecciones de mitad de mandato en noviembre.

No obstante, la formulación del presidente estadounidense ha planteado interrogantes: "¿dio a entender que podría producirse un ataque después de las elecciones de mitad de mandato, y está en condiciones de lanzar uno?", se pregunta Tamas Varga, analista de PVM.