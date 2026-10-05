Los principales temas que agitan las elecciones de medio mandato en EEUU

La guerra en Irán, el costo de vida, la inteligencia artificial y la inmigración son algunos de los temas que agitan la campaña de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos y que podrían influir en la decisión de los votantes el 3 de noviembre.

Un panorama general, a menos de un mes de los comicios.

- El costo de vida, un problema recurrente -

Sin lugar a duda, el problema número uno en esta elección, el costo de vida, está en boca de todos los candidatos, tanto demócratas como republicanos.

En 2024, el ahora presidente Donald Trump hizo campaña acusando a su rival, el saliente presidente Joe Biden, de la alta inflación.

Pero casi dos años después de su regreso a la Casa Blanca, el multimillonario republicano ha fallado en controlar el aumento de los precios, tanto de la vivienda, como de alimentos y de la energía.

Y su guerra comercial, con la imposición de aranceles contra el resto del mundo -incluidos aliados de Estados Unidos-, ha empeorado la situación.

Casi la mitad de los votantes estadounidenses cree que el costo de vida es un problema en el que los candidatos deben enfocarse de manera prioritaria, de acuerdo con una encuesta de Ipsos/Reuters publicada a finales de agosto.

- Una impopular guerra en Irán -

El conflicto contra Irán, lanzado por Trump junto con Israel, nunca ha contado con un apoyo mayoritario de la opinión pública en Estados Unidos.

En los primeros días de la guerra, casi el 40% de los estadounidenses encuestados dijo que la apoyaba, frente a un 49% que se oponía, según un promedio de encuestas compilado por el experto Nate Silver.

Hoy, solo el 33% la apoya, frente un 57% que está en contra.

El alza en los precios de los hidrocarburos, causada en parte por el bloqueo de Irán en el estrecho de Ormuz, es una de las razones de la pérdida del apoyo.

Una encuesta de la universidad Emerson encontró en septiembre que el conflicto estaba en lo más alto de los asuntos decisivos para los electores al momento de votar.

- Inmigración, entre promesa cumplida y excesos -

Aunque Donald Trump hizo campaña con la promesa de deportar en masa a los inmigrantes en situación irregular, la situación se ha mostrado mucho más compleja, debido a comportamientos de la policía de inmigración (ICE) percibidos como excesivos.

La muerte por disparos de dos estadounidenses en Mineápolis en enero, abatidos por agentes federales durante las protestas contra la presencia del ICE, conmocionó al país.

Aunque el republicano ha cumplido con su promesa de frenar el flujo de migrantes en la frontera con México, la opinión pública está dividida.

Según una encuesta de Fox News publicada en septiembre, el 43% de los encuestados aprueban la forma en la que Trump ha manejado la inmigración, frente a un 56% que la desaprueba.

Un reciente sondeo del instituto Marist también muestra que los votantes ahora confían más en los demócratas que en los republicanos en el asunto, un cambio radical en comparación con 2024.

- Poder y corrupción -

Tradicionalmente, las elecciones de mitad de mandato han servido como un referéndum sobre el inquilino en la Casa Blanca, y Trump no será la excepción.

Pero a diferencia de otros presidentes que mantuvieron un perfil bajo durante la campaña, el multimillonario octogenario ha pedido a sus seguidores que actúen como si su nombre estuviera en las papeletas de votación el 3 de noviembre.

Sin embargo, los índices de aprobación de Trump están en su punto más bajo, y muchas personas piden mayores contrapesos frente a su presidencia todopoderosa.

La ética gubernamental se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los votantes, según una encuesta del Pew Research Center.

Los demócratas han prometido que si ganan la mayoría en el Congreso, iniciarán varias investigaciones contra Trump y su círculo más cercano, acusados de utilizar la Casa Blanca para enriquecerse.

- Preocupaciones por la IA -

La inteligencia artificial irrumpe en la escena electoral este año.

Cerca de mitad de los estadounidenses encuestados por el Pew dice que está muy preocupada sobre el papel de la IA en la economía.

La frenética construcción de centros de datos, necesarios para el desarrollo de esta tecnología, también es una preocupación importante, principalmente por su voraz consumo de energía, que se traduce en facturas de electricidad más caras para las personas que viven cerca de estos.

- Otros asuntos -

Las guerras culturales son menos prominentes que en pasadas campañas, pero siguen teniendo un peso importante.

Los republicanos, en particular, han producido numerosas publicidades para atacar a los demócratas y su defensa de las personas transgénero, por ejemplo, por su participación en competiciones deportivas femeninas.

Otros problemas casi que han desaparecido, como el derecho al aborto o la lucha contra el calentamiento global.