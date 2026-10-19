Los Rays ganan a los Guardianes y quedan a una victoria de la Serie Mundial

Los Rays de Tampa Bay quedaron este domingo a una victoria de volver a la Serie Mundial de béisbol, al vencer de 3x1 a los Guardianes de Cleveland en el quinto juego de esta Serie de Campeonato de la Liga Americana, que ahora lideran 3-2.

Una deslumbrante actuación de pitcheo del abridor Drew Rasmussen sentó las bases para otra merecida victoria de los Rays, que habían igualado 2-2 la eliminatoria el sábado.

Rasmussen limitó a los Guardians a una carrera y cuatro imparables en siete entradas, con seis ponches.

El receptor de los Rays, Liam Hicks, rindió homenaje a la joya de Rasmussen después del triunfo: "Él es un as, así de sencillo".

"Se crece en los grandes momentos y ninguna situación le queda grande. No creo que haya nadie a quien prefiramos tener en el montículo", agregó.

Tampa Bay —uno de los cinco equipos de las Grandes Ligas que nunca ha ganado la Serie Mundial— necesita ahora un triunfo más para sellar su tercera aparición en el Clásico de Otoño, después de perder los de 2008 y 2020.

El sexto juego de esta serie se disputará el lunes en el Tropicana Field, la casa de los Rays en St. Petersburg, Florida.

"No hay otro lugar donde preferiríamos jugar un partido de vida o muerte que en casa", dijo el receptor de los Rays, Hicks.

Ya instalados en la Serie Mundial esperan los Cerveceros de Milwaukee, que el jueves destronaron a los Dodgers de Los Ángeles al completar una barrida 4-0 en la Liga Nacional.